Công an huyện Đạ Huoai tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

(LĐ online) - Chiều 5/1, Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Công an huyện Đạ Huoai

Dự và chỉ đạo tại hội nghị có Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Huoai; đồng chí Lưu Hồng Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai.

Năm 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,11% so với năm 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19), tỷ lệ khám phá tội phạm đạt 93,75%; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Công tác cải cách hình chính, giải quyết thủ tục hành chính đã có bước chuyển biến, được các tổ chức, Nhân dân đánh giá cao. Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được thực hiện đồng bộ, toàn diện hơn, nhất là việc nhân rộng các mô hình camera an ninh tự quản, thôn, tổ dân phố không có tội phạm…

Trong năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đạ Huoai tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp trên địa bàn.

Công an huyện Đạ Huoai tuyên dương 12 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được, năm 2023, Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm và giải pháp cụ thể gắn với phương châm hành động “Xây dựng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” gắn với tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính cụ thể, sâu sát với tình hình thực tiễn, chú trọng xây dựng lực lượng công an cấp xã bảo đảm đủ sức nắm tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự từ sớm.

Công an huyện Đạ Huoai cũng đã tổ chức phát động Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023 đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an huyện; Công an các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho Thượng tá Nguyễn Thanh Nam - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết Thắng” cho 8 tập thể thuộc Công an huyện Đạ Huoai; 12 cán bộ, chiến sĩ vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. UBND huyện Đạ Huoai đã giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Vì an ninh Tổ quốc năm 2022.

TỨ ĐỨC