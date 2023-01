Công an TP Bảo Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trẻ

(LĐ online) - Ngày 3/1/2023, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc tổ chức chương trình đối thoại với cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ trong đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên Công an TP Bảo Lộc trao đổi ý kiến tại buổi đối thoại

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, dân chủ và cởi mở giữa cán bộ, chiến sĩ trẻ cùng lãnh đạo Công an thành phố.

Các ý kiến của đoàn viên, thanh niên Công an TP Bảo Lộc xoay quanh các nội dụng, như: Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ đang công tác trong ngành; vai trò của đoàn viên, thanh viên và hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an Nhân dân; công tác đào tạo, bồi dương, sử dụng cán bộ trẻ…

Các ý kiến trao đổi được lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc thẳng thắn tiếp thu, giải đáp đầy đủ, thỏa đáng, giúp đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ hiểu và nắm được sự chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố đối với đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn, hội cũng như công tác chuyên môn.

Chương trình đối thoại là diễn đàn quan trọng để đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất đối với lãnh đạo Công an thành phố về những vấn đề liên quan đến đời sống, học tập, rèn luyện, công tác. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình, phương hướng, chia sẻ kinh nghiệm công tác giúp đoàn viên, thanh niên xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

KHÁNH PHÚC