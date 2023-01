Đà Lạt: Gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

(LĐ online) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 6/1, Thành ủy Đà Lạt tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Đà Lạt chủ trì buổi gặp mặt.

Thành ủy Đà Lạt tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy ông Đặng Trí Dũng đã thông báo nhanh về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Trong đó, về lĩnh vực kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 9,63%. Cơ cấu ngành Nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng 13,96%; ngành Công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 18,38% ; tỷ trọng ngành Thương mại - dịch vụ là 67,66%. Tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý là 1.806,82 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch…

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đúng mức; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường chỉ đạo, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ phấn khởi trước kết quả mà thành phố Đà Lạt đạt được, tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện, sát đúng của Đảng bộ thành phố. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến về các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Bí thư Thành ủy đã ghi nhận các ý kiến đóng góp; bày tỏ tình cảm và sự biết ơn trước những cống hiến, đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.

BÌNH AN