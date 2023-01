Đạ Tẻh: Tổng kết công tác công an năm 2022

(LĐ online) - Chiều 5/1, Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trao giấy khen của Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích quan trọng. Trong đó, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của toàn dân tham gia có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo báo cáo từ Công an huyện Đạ Tẻh, trong năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra trên địa bàn huyện đã ra quyết định khởi tố 47 vụ 89 bị can (32 vụ 69 bị can phạm tội hình sự, 6 vụ 8 bị can phạm tội ma túy, 2 vụ 2 phạm tội về tham nhũng – chức vụ, 2 vụ 3 bị can phạm tội về môi trường và 5 vụ 7 bị can phạm tội về trật tự an toàn giao thông). Đã kết luận điều tra, chuyển truy tố 36 vụ 65 bị can, đình chỉ 2 vụ 2 bị can do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, chuyển đơn vị khác thụ lý theo thẩm quyền 3 vụ 5 bị can. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100% (47/47 vụ).

Viện Kiểm sát Nhân dân và Toà án Nhân dân huyện đã thường xuyên phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện trong hoạt động tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử. Trong năm, đã thụ lý 79 tin; trong đó, tiếp nhận mới 68 tin, kỳ trước chuyển qua 7 tin, phục hồi 4 tin. Đã giải quyết 72/79 tin, đạt 91,14%. Các hoạt động tố tụng được các ngành thực hiện đúng người, đúng tội, đảm bảo đúng theo luật định.

Công tác xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú được thực hiện hiệu quả. Trong năm đã bắt, vận động đầu thú 1 đối tượng truy nã do Công an huyện ra quyết định, ngoài ra bắt 2 đối tượng truy nã do các địa phương khác ra quyết định, hiện địa phương còn 1 đối tượng truy nã.

Về tình hình vi phạm an ninh trật tự ở cơ sở, trong năm đã xảy ra 17 vụ 25 đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong việc vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân, hội viên và các dân tộc tích cực tham gia.

Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2022, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 283 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự; trong đó, có 191 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý 32 vụ 69 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 2 vụ 2 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ;...

Trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân, tập thể

Cũng qua công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp 16 súng, 494 viên đạn các loại, 27 vũ khí thô sơ, 2 gậy điện, 6 gậy sắt, 9 côn nhị khúc, hơn 6 kg pháo... Phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức hòa giải thành công 84/107 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham gia giải quyết dứt điểm 77/81 đơn thư khiếu kiện, tranh chấp dân sự;..

Đến nay, đã thu nhận 44.077 hồ sơ cấp căn cước công dân; trong đó, cấp mới là 43.115 hồ sơ, cấp đổi là 541 hồ sơ và cấp lại 421 hồ sơ.

Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được, năm 2023, Công an huyện Đạ Tẻh tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm và giải pháp cụ thể nhằm “Xây dựng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” gắn với tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính cụ thể, sâu sát với tình hình thực tiễn, chú trọng xây dựng lực lượng công an cấp xã bảo đảm đủ sức nắm tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự từ sớm.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích cao đã nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và giấy khen của UBND huyện Đạ Tẻh.

THÂN THU HIỀN