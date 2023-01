Di Linh: Tổng kết công tác công an năm 2022

(LĐ online) - Sáng 4/1, Công an huyện Di Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai công tác năm 2023.

Các đơn vị thuộc Công an huyện nhận “Đơn vị quyết thắng” vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022

Trong năm 2022, quán triệt thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Di Linh đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm.

Qua đó, đã huy động sức mạnh của toàn lực lượng Công an huyện và hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đã phát hiện 75 vụ, 189 đối tượng; về kinh tế, tham nhũng, môi trường phát hiện 94 vụ, 106 đối tượng; phát hiện 33 vụ, 43 đội tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma tuý; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh, giải quyết các vụ việc, vụ án, tin báo tố giác tội phạm, đã tiến hành khởi tố điều tra 145 vụ, 283 bị can…

Các cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Tình hình ăn ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để bị động, đột xuất, bất ngờ; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tăng cường, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và giảm sâu (giảm 8,5% về số vụ so với cùng kỳ năm 2019, trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát); tỷ lệ điều tra khám phá án chung (đạt 98,66%), án rất nghiêm trọng khám phá đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố cáo tội phạm đạt 90,73%, bắt xử lý đối tượng diện sưu tra đạt 100%.

Số phạm tội và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy được phát hiện nhiều hơn, các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý giam, giữ bảo đảm đúng quy trình, quy định…; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kỷ luật, điều lệnh được tăng cường.

UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân

Tại hội nghị, Công an huyện đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ bảo đảm an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Di Linh năm 2023; kế hoạch công tác Công an năm 2023.

Với những kết quả đã đạt được, tập thể Công an huyện được Ban Giám đốc Công an tỉnh công nhận là “Đơn vị quyết thắng”; 14 đơn vị tại Công an huyện nhận “Đơn vị quyết thắng” vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc; 26 cá nhân đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

HOÀNG YÊN