Di Linh: Tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Chiều 4/1, huyện Di Linh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Năm 2022, với cơ chế Ðảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, do lực lượng công an làm nòng cốt, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức vận động quần chúng của Ðảng, có sự gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng khác tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh gắn với thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm; công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được nhân rộng, lan tỏa, điển hình như mô hình camera an ninh, các tổ, đội tự quản...

Công tác củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo được các địa phương tham mưu triển khai kịp thời, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng trong phối hợp thực hiện công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, huyện Di Linh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Đơn cử như việc vẫn còn một số cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa thực sự đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dẫn đến việc chỉ đạo chưa quyết liệt, tổ chức thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả, có nơi còn lúng túng, mang tính hình thức. Lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ; các điều kiện bảo đảm, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, kinh phí cho công tác xây dựng phong trào còn có những khó khăn nhất định; lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở còn hạn chế; một bộ phận người dân còn thiếu cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, chưa có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đã tạo sơ hở, là điều kiện cho tội phạm hoạt động, làm phát sinh tội phạm; công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, đoàn thể các cấp có lúc, có nơi chưa thường xuyên; địa phương đang trên đà phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những mặt tích cực cũng có nhiều mặt tiêu cực, nhất là nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội mới xuất hiện, trong khi đó Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có phạm vi, đối tượng rộng lớn nên có lúc chưa theo kịp sự phát triển chung của xã hội; công tác xây dựng phong trào chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Năm 2023, huyện Di Linh xác định: Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự. Xây dựng, củng cố lực lượng để làm nòng cốt xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở…

NGỌC NGÀ