Đức Trọng tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Chiều 5/1, UBND huyện Đức Trọng tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trao Bằng khen của Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các kế hoạch và nghị quyết liên tịch, đã huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút rộng rãi các tầng lớp Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì, kiện toàn hoạt động của các mô hình đảm bảo nn ninh trật tự ở cơ sở, gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Trao Giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các tập thể, cá nhân

Lực lượng công an cơ bản đã phát huy được vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch dịch bệnh Covid-19, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố hoạt động của các mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Các ban, ngành, đoàn thể, Ban Nhân dân thôn, tổ dân phố và mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy hơn tính tự giác, chủ động phối hợp với các lực lượng công an xã, thị trấn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích cao đã nhận Bằng khen của Công an tỉnh và Giấy khen của UBND huyện.

N.MINH