Lạc Dương: Gặp mặt nguyên lãnh đạo huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 5/1, Huyện ủy Lạc Dương tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn huyện và thành phố Đà Lạt.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 15/20 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp phục hồi nhanh và phát triển ổn định, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá; du lịch và dịch vụ phục hồi nhanh chóng, lượng khách và doanh thu từ du lịch vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022 đạt 238 tỷ đồng, vượt 38% so với dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó phần huyện thu đạt 177 tỷ đồng, vượt 57% dự toán…Trong không khí ấm cúng, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà địa phương đạt được. Đồng thời, mong muốn tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đương nhiệm phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện năm 2023 đạt nhiều kết quả hơn nữa.

Dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Lạc Dương qua các thời kỳ đã tham quan Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh, Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Lạc Dương qua các thời kỳ tham quan Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh

