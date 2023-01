Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(LĐ online) - Chiều 4/1, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc tết, tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Phạm S đã thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của các vị hòa thượng, đại đức, tăng, ni, phật tử trong toàn tỉnh cùng đồng lòng tham gia tích cực các hoạt động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, nhất là công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong nuốn trong năm 2023 toàn thể bà con phật tử, các vị chức sắc Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng địa phương tích cực tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần chung vào công cuộc xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão đang đến gần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc quý hòa thượng, đại đức, tăng, ni và bà con phật tử đón một cái tết an vui, nhiều sức khỏe, cầu nguyện cho quốc thái - dân an, mong cho Nhân dân bình an, vượt qua khó khăn, địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Tân - Ủy viên Hội Đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bày tỏ sự cám ơn, ghi nhận sâu sắc sự quan tâm, thăm hỏi, chúc tết, động viên của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhân dịp tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời bày tỏ quan điểm lãnh đạo Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tuyên truyền, vận động bà con phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chung tay cùng chính quyền địa phương phát triển tỉnh Lâm Đồng ngày một vững mạnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc tết tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

• Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, chúc tết các quý hòa thượng, đại đức, tăng, ni đại diện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Cùng đi có các cán bộ, chiến sĩ đại diện các phòng, ban liên quan.

Tại buổi đến thăm, chúc tết, Đại tá Nguyễn Văn Sơn đã gửi lời hỏỉ thăm ân cần, chu đáo tới các vị chức sắc và đông đảo bà con phật tử trong tỉnh, đón tết an vui, ấm áp, an toàn, tiết kiệm; chúc cho công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ngày càng đạt nhiều thành quả tốt đẹp, công tác quốc phòng an ninh giữ vững, đoàn kết tôn giáo được phát huy.

Đại tá cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp trong thời gian qua của Ban Trị sự rất tốt, nhất là công tác tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, hoạt động nhân đạo từ thiện từ nguồn vận động của các quý hòa thượng, chức sắc phật giáo đã kịp thời cung ứng nguồn thực phẩm rất lớn cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vượt qua khó khăn trong đại dịch. Tinh thần nhân ái, nghĩa tình đó đã được toàn dân ghi nhận, biết ơn và mong muốn tinh thần tốt đẹp đó tiếp tục được lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội để tiếp tục nhân lên nhiều nghĩa cử, hành động đẹp.

Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã bày tỏ sự cảm kích trước sự thăm hỏi, chúc tết, động viên của lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hòa thượng cũng gửi lời chúc sức khỏe, năm mới nhiều thắng lợi mới đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và mong công tác phối hợp 2 bên ngày càng phát huy nhiều kết quả tốt đẹp, giúp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

NGUYỆT THU