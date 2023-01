Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, tặng quà tết tại Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 5/1, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Lạt nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023. Đoàn tác đã tặng quà tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Thắng cũng đã chúc mừng năm mới và ân cần hỏi thăm tình hình hoạt động, điều kiện làm việc, thu nhập của cán bộ nhân viên các cơ quan, đơn vị đến thăm.

Đoàn Công tác tặng quà Viện Nghiên cứu Hạt nhân

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hạt nhân (Viện Năng lương Nguyên tử, Bộ KHCN), trong năm 2022, Viện đã hoàn thành 12/12 nội dung, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật như, đơn vị đã đăng tải 52 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó 31 công trình quốc tế, 21 công trình quốc gia. Viện cũng đã vận hành an toàn lò phản ứng và khai thác hiệu quả với tổng thời gian hoạt động ở công suất danh định đạt 4.530 giờ (vượt chỉ tiêu đề ra 51%). Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã không ngừng cải tiến hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử; cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, đảm bảo thời gian hoạt động an toàn của lò phản ứng. Qua đó, để sản xuất thuốc phóng xạ nhằm đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện trong bối cảnh thiếu thuốc do nguồn cung từ nhập khẩu nước ngoài không ổn định. Sản lượng thuốc phóng xạ cung cấp năm 2022 của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đạt 1.166 Ci (vượt chỉ tiêu đề ra ~16%).

Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, Viện có 7 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 63,6%) và 04 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 36,4%); có 48 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 29,8%), 110 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 68,3%) và 3 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,9%); đề nghị xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 161 viên chức và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 24 viên chức.

Đoàn Công tác tặng quà cho Công ty Xăng dầu Lâm Đồng

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Công ty Xăng dầu Lâm Đồng cho biết, Công ty là một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), là 1 trong 13 đầu mối phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chiếm khoảng 45% thị phần xăng dầu. Ngoài sản phẩm chính là xăng dầu thì Công ty cũng kinh doanh những sản phẩm mang thương hiệu Petrolimex là: Dầu mỡ nhờn, gas, nước giặt, sơn, bảo hiểm. Tổng số lao động của Công ty hiện nay là 312 lao động. Công ty Xăng dầu Lâm Đồng hiện có 55 cửa hàng xăng dầu và 28 cửa hàng xăng dầu nhượng quyền thương mại Petrolimex trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng đạt sản lượng xăng dầu là 213.362 m3 bằng 137,03% kế hoạch; doanh thu đạt 4.700 tỷ đồng bằng 188,2% kế hoạch; nộp ngân sách 360 tỷ đồng. Trong năm 2022, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng cũng thực hiện công tác từ thiện xã hội với kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng. Công ty Xăng dầu Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai tốt kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn và cung ứng xăng dầu trong các kỳ nghỉ lễ/tết theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và Sở Công Thương, tăng sức chứa các cửa hàng xăng dầu từ 70% lên 90-95%; làm việc với đối tác vận tải xăng dầu tăng đầu xe bồn từ 23 lên 30 xe, tăng chuyến vận tải từ các kho Phú Khánh từ 1 chuyến /ngày lên 2 chuyến /ngày, tăng 5 ngày vận chuyển/tuần lên 7/7 ngày. Công ty đã tăng năng lực dự trữ bình thường từ 2.000 m3 trước Covid-19 nay tăng lên 3.000 m3 (mức tối đa là 4.200 m3), đảm bảo nguồndự trữ từ 5 ngày lên 8 ngày và cung ứng xăng dầu trong tỉnh năm 2022 đạt 213.000 m3, tăng 40% so năm 2021.

Đoàn công tác tặng quà cho Trương Cao đẳng Y tế Đà Lạt

Theo giới thiệu của nhà trường với đoàn công tác, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y - dược ở trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nghề. Hiện nay nhà trường có 52 cán bộ, giảng viên, nhân viên và 451 sinh viên hệ cao đẳng và 51 sinh viên hệ trung cấp. Nhà trường hiện đang đào tạo các ngành cao đẳng gồm: Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng và các ngành hệ trung cấp gồm: Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược. Vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2021-2022.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Thắng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đội ngũ nhân viên các cơ quan, đơn vị đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới.

DUY DANH