Cấm xe vào một số tuyến đường trong thời gian diễn ra Festival Hoa

(LĐ online) - Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Lạt cho biết trong thời gian diễn ra Festival hoa Đà Lạt năm 2019, các xe trọng tải trên 2,5 tấn trở lên không được di chuyển vào một số tuyến đường trong 2 ngày diễn ra lễ hội.

Xe từ 2,5 tấn trở lên sẽ bị cấm di chuyển vào một số tuyến đường để phục vụ Festival Hoa năm 2019

Theo đó, Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt ra thông báo cấm một số tuyến đường phục vụ cho các chương trình lễ hội như sau.

Cấm xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên các tuyến đường: Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo (cấm từ hướng vòng xuyến Điện lực đi về hướng Khách sạn Palace), Trần Phú, Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Toản (cấm từ đoạn từ ngã 3 Sương Nguyệt Ánh - Khách sạn Công Đoàn - vòng xuyến Thủy Tạ - cầu Ồng Đạo - vòng xuyến Bùi Thị Xuân - ngã 3 Trần Quốc Toản - Trần Nhân Tông - vòng xuyến Nguyên Tử Lực và ngược lại). Thời gian cấm từ 6 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày 20 và 24/12/2019.

Các xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên khi đi vào TP Đà Lạt đi theo các hướng sau:

Từ đường Ba Tháng Tư, đèo Mimosa lên: Đi về hướng Hùng Vương - Trần Quý Cáp - Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh (qua cầu sắt cũ) - Nguyên Tử Lực.

Từ hướng Lâm Hà, Tà Nung lên: Đi vào hướng Măng Linh - Đa Phú - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thánh Mẫu - Mai Anh Đào - Nguyên Tử Lực.

Từ hướng Quốc lộ 27C và từ hướng Trại Mát lên: Đi theo hướng Hùng Vương - Trần Quý Cáp - Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh (qua cầu sắt cũ) - Nguyên Tử Lực.

Riêng đêm ngày 20 và 24/12/2019 diễn ra các chương trình khai mạc, bế mạc Festival Hoa tại Quảng trường Lâm Viên sẽ cấm tất cả các phương tiện vào đường Trần Quốc Toản. Thời gian cấm từ 15 giờ đến 22 giờ 30 phút. Ngoài ra, từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 23/12/2019 cấm tại vị trí Phố đi bộ tại khu vực Hòa Bình để tổ chức chương trình.

Ngoài ra, trong suốt 4 ngày diễn ra lễ hội, UBND TP Đà Lạt sẽ cấm các phương tiện vào một số tuyến đường với các đoạn cấm cụ thể tùy thuộc vào các chương trình. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ túc trực phân luồng và có biển báo để người dân dễ dàng nhận biết khi lưu thông.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hùng, để phòng trường hợp lưu lượng xe ra vào Đà Lạt có thể quá tải tại một số khung giờ cao điểm, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành cắm các biển báo hướng dẫn các phương tiện như chân đèo Mimosa, Prenn, khu đường vòng hồ Tuyền Lâm... Để đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự 4 ngày diễn ra Lễ hội hoa, Công an TP Đà Lạt đã xây dựng các phương án bảo vệ từng chương trình, ứng trực thường xuyên với 100% quân số.

C.THÀNH