Cảnh giác mua hàng kém chất lượng dịp cận tết

(LĐ online) - Trên địa bàn thành phố Đà Lạt những ngày giáp Tết người dân trên một số tuyến đường cho biết họ đã bị sập bẫy nhưng kẻ bán dạo hàng kém chất lượng.

(LĐ online) - Chị Hồng Nhung (đường 3 Tháng 4, Phường 3, Đà Lạt) phản ánh chị mua 1 chiếc máy may của một người phụ nữ nói giọng miền Tây, có kèm giấy bảo hành với giá 800 ngàn đồng nhưng sau đó phát hiện ra đây là hàng kém chất lượng. Sau khi may được 2, 3 lần thì máy không may được nữa và đường may bị rối.

Chiếc máy may kém chất lượng mà chị Hồng Nhung đã mua

Nói về việc bị mắc lừa, chị Nhung cho biết: Khi chị đang ngồi trong tiệm uốn tóc thì có một phụ nữ ôm máy may đến nói do gặp khó khăn, cần tiền về quê ăn tết gấp nên muốn bán lại chiếc máy may chị ta vừa mới mua chưa sử dụng lần nào, vẫn còn nguyên giấy bảo hành. Người phụ nữ nói bán lại cho chị Nhung với giá rẻ hơn một nửa so với hoá đơn mang kèm để về quê.

Thấy máy còn mới, lại được người phụ nữ lấy miếng vải nhỏ ra ngồi may thử cho xem, lại đưa cho xem cả hoá đơn và giấy bảo hành nên chị Nhung dù cũng không có nhu cầu mua máy may cho gia đình, nhưng thấy thương tình và giá lại rẻ nên chị đã quyết định mua giúp. Ngay sau khi cầm tiền, người phụ nữ vội vàng bỏ đi.

Tương tự trường hợp của chị Nhung, cách đó 1 con dốc, chị Bốn là người buôn bán nhỏ trước nhà cũng gặp tình cảnh tương tự với một người phụ nữ có hình dáng, giọng nói và cách thức lừa đảo tương tự. Chị cũng mua phải một chiếc máy may giống của chị Nhung. Sau khi mang về nhà may được vài đường thì chỉ bị rối và máy không thể sử dụng được. Chị lấy giấy bảo hành gọi cho đơn vị bảo hành thì số điện thoại không liên lạc được.

Sau khi tìm hiểu, chị Nhung và chị Bốn phát hiện ra rằng, đây là những chiếc máy may giá rẻ, chất lượng kém, bán đầy rẫy trên mạng với giá chỉ khoảng 200 ngàn đồng.

Những ngày giáp tết, năm bắt tâm lý của người dân, nhiều đối tượng đã cố tình lấy hàng dỏm, hàng kém chất lượng có giá rẻ làm giả giấy bảo hành, hoá đơn để lừa người dân nhẹ dạ. Mong bà con hết sức cẩn thận, cảnh giác để tránh mất tiền “oan”.

NGUYÊN THI