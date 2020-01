Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong chữa cháy tại bãi rác Cam Ly

(LĐ online) - Sáng 13/1/2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã khen thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng và 10 cá nhân có thành tích; trong đó, có 2 người dân là ông Nguyễn Hữu Trầm (20 An Tôn, Phường 5, Đà Lạt) và ông Nguyễn Võ Viết Đại (15/1 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Đà Lạt). Đây là 2 công dân đã phát huy trách nhiệm trong công tác phối hợp cùng lực lượng chức năng chữa cháy tại bãi rác Cam Ly.

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khen thưởng vì có thành tích trong công tác chữa cháy bãi rác Cam Ly vào cuối tháng 12/2019

Trước đó, tại khu vực bãi rác Cam Ly đã xảy ra cháy trên diện rộng trong nhiều ngày từ ngày 27 - 31/12/2019. Đến ngày 28/12, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố và Ban Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã tích cực chữa cháy và khống chế, dập tắt hoàn toàn, khắc phục hậu quả đám cháy đến hết ngày 31/12. Với tinh thần cao nhất, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng và một số người dân cùng các trang thiết bị máy móc, phương tiện kỹ thuật tập trung xử lý đám cháy tại bãi rác Cam Ly và đã xử lý dứt điểm đám cháy, đảm bảo an toàn, khống chế khói khí độc hại phát tán trong môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thành phố Đà Lạt.

NGUYỆT THU