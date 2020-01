Kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình hộ nghèo có 2 con bị đuối nước

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình ông Tho My có hai con bị đuối nước và hỗ trợ 10 triệu đồng từ “Quỹ cứu trợ tỉnh” nhằm động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình ông Tho My

Trước đó, nhận được thông tin vào ngày 31/12/2019, trên địa bàn thôn Gần Reo - xã Liên Hiệp xảy ra sự việc thương tâm đối với hộ gia đình ông Tho My (thuộc diện gia đình hộ nghèo) không may 2 người con của gia đình ông là Liêng Hot Da My (SN 2010) và Liêng Hot Yăng My (SN 2012) bị chết do đuối nước. Qua đó, MTTQ xã Liên Hiệp cũng đã phối hợp cùng UBND xã, Quỹ Tín dụng Liên Hiệp vận động hỗ trợ gia đình 2 áo quan để lo hậu sự cho các bé và hỗ trợ 5 triệu đồng giúp hộ gia đình nghèo lo mai táng. Bên cạnh đó, MTTQ huyện Đức Trọng cũng kịp thời hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Tho My. Hiện gia đình ông vẫn còn rất khó khăn, rất mong nhận được sự quan tâm, trợ giúp của cộng đồng xã hội để vượt qua nỗi đau và vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỆT THU