Tắm hồ, hai chị em chết đuối thương tâm

(LĐ online) - Sáng 1/1/2020, thông tin từ UBND xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 chị em trong cùng một gia đình chết đuối thương tâm.

Theo đó, chiều tối 30/12/2019, trong lúc gia đình đi hái cà phê, hai chị em ruột (gồm bé gái 9 tuổi và bé trai 7 tuổi, con ông Ha Thôm My, ngụ tại thôn Gân Reo, xã Liên Hiệp) đã rủ nhau ra tắm hồ nước gần nhà thì không may bị đuối nước. Ngay sau khi phát hiện, người dân tiến hành tìm kiếm và vớt được thi thể hai cháu. Gia đình ông Ha Thôm My có tất cả 4 người con, bản thân làm quản lý bảo vệ rừng và thuộc diện hộ nghèo.

Theo lãnh đạo UBND xã Liên Hiệp, ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương xã Liên Hiệp đã thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình 5,4 triệu đồng/mỗi cháu đồng thời vận động các ban ngành đoàn thể, nhà hão tâm đóng góp lo hậu sự cho hai cháu.

THỤY TRANG