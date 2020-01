Toàn bộ quần áo và nhu yếu phẩm tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật bị thiêu rụi

(LĐ online) - 2 tấn gạo, hàng chục thùng sữa, mì tôm, bánh kẹo và hàng trăm bộ quần áo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác phục vụ cho trẻ mồ côi, khuyết tật đón tết tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Mađaguôi đã bị thiêu rụi trong vụ cháy lớn vào chiều 23/1 (tức 29 tết).

Căn nhà kho của Cơ sở Bảo trợ xã hội Mađaguôi bị lửa thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn lại đống đổ nát

Thông tin từ ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Mađaguôi, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một nhà kho tiền chế có tổng diện tích sử dụng hơn 160 m2 làm bằng gỗ, xây tường gạch bao xung quanh và lợp bằng mái tôn. Toàn bộ các vật dụng và thực phẩm, gồm: 2 tấn gạo, hàng chục thùng sữa, mì tôm, dầu ăn, đường, nước mắm, hạt nêm, bánh kẹo… cùng hàng trăm bộ áo quần của các cháu mồ côi, khuyết tật tại Cơ sở bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra là hàng trăm triệu đồng. “Toàn bộ nhu yếu phẩm và quần áo do các nhà tài trợ, mạnh thường quân tặng các cháu mồ côi, khuyết tật đón tết Canh Tý 2020 đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như không khí vui xuân, đón tết của các cháu tại Cơ sở. Hiện tại, ngoài việc huy động các lực lượng hỗ trợ Cơ sở dọn dẹp khắc phục hậu quả, thì địa phương đang lên phương án trích kinh phí mua sắm nhu yếu phẩm đảm bảo cho các cháu vui xuân, đón tết; đồng thời, kêu gọi thêm các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ cho các cháu” – ông Trần Anh Dũng cho biết.

Cũng theo ông Trần Anh Dũng, sau khi nắm được thông tin vụ hỏa hoạn, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân tại địa phương đã tìm đến Cơ sở Bảo trợ xã hội Mađaguôi hỗ trợ kinh phí, áo quần và các nhu yếu phẩm cho các cháu mồ côi, khuyết tật đang được nôi dạy tại đây.

Hầu hết các nhu yếu phẩm phục vụ ngày tết của các cháu mồ côi, khuyết tất biến thành tro sau vụ cháy

Như Báo Lâm Đồng đưa tin, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/1 (29 tết), người đi đường trên Quốc lộ 20 phát hiện ngọn lửa bùng phát tại nhà kho của Cơ sở Bảo trợ xã hội Mađaguôi, nên đã hô hoán người dân gần khu vực tới ứng cứu. Thời điển xảy ra cháy, trời hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ căn nhà kho. Xung quanh Cơ sở Bảo trợ xã hội Mađaguôi khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai và Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an Lâm Đồng (đóng tại huyện Đạ Tẻh) đã nhanh chóng điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường cứu hộ, dập lửa khống chế đám cháy. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà kho cùng các vật dụng bên trong đều bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Các mạnh thường quân đến hỗ trợ quà cho các cháu mồ côi, khuyết tật tại Cơ sở

Hiện, Cơ sở Bảo trợ xã hội Mađaguôi đang nuôi dưỡng 52 trẻ mồ côi, khuyết tật. Cuộc sống của các cháu tại Cơ sở không những thiếu thốn tình cảm, mà còn gặp nhiều khó khăn về vật chật. Để đảm bảo cho các cháu đón một cái tết đầy đủ, ấm áp rất cầm sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cả về vật chất lẫn tinh thần.

HẢI ĐƯỜNG