Vừa qua, Hội Phụ nữ - Chi đoàn khối An ninh nhân dân, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đoàn từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 100 phần quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Liêng S’rônh. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng bao gồm nhu yếu phẩm, quần áo. Những phần quà tuy không lớn nhưng đã góp phần hỗ trợ, động viên gia đình chính sách, hộ nghèo vượt qua khó khăn, đón Xuân Canh Tý năm 2020 an lành, hạnh phúc, tiết kiệm.

VĂN TÂM