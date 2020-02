"Bà hỏa" thiêu rụi kho lạnh chứa hoa hồng

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 12 giờ ngày 27/2, rất may không có thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi kho hàng cùng nhiều phương tiện và vật dụng bên trong…

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện có cháy xảy ra ở kho lạnh chứa hoa hồng cho ngày 8/3 của gia đình ông Phan Văn Phượng (44 tuổi, ngụ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương), nên hô hoán cùng nhau dập lửa, nhưng chỉ khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp Công an tỉnh điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường thì ngọn lửa mới được khống chế.

Công an thị trấn Lạc Dương cho biết khi phát hiện lửa bốc lên tại kho hoa hồng của gia đình anh Phượng, Công an thị trấn, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã đưa xe chữa cháy nhỏ, bơm nước giếng, hồ để dập lửa nhưng do trong kho hoa hồng có nhiều thùng giấy, máy móc, nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Thời điểm xảy ra cháy, các căn bộ bên cạnh đều khóa cửa không có người ở nhà nên lực lượng công an, dân quân phải phá cửa để di dời tài sản ra nơi an toàn. Trong khi chủ nhà cũng đi làm vườn, trong nhà có 3 người con từ 4 tháng tuổi đến 13 tuổi nhưng đã kịp thoát ra khỏi đám cháy. Khi anh Phượng trở về đến nhà chỉ kịp lái chiếc ô tô bán tải ra khỏi kho, số tài sản còn lại đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo chủ nhà, hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong xưởng đóng gói hoa hồng, gồm kho lạnh trị giá 150 triệu đồng và hàng ngàn cành hoa hồng chuẩn bị cho ngày lễ 8/3. Ngoài ra, ngọn lửa còn làm cháy 2 xe máy SH, nhiều máy nổ, mô tơ bơm nước rồi lan sang nhà ở của gia đình anh Phượng và 2 nhà hàng xóm bên cạnh.

Hiện, các cơ quan chức năng của huyện Lạc Dương và Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

THỤY TRANG