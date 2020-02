Chi hội trưởng phụ nữ vươn lên làm giàu

Chị được nhiều người biết đến như một tấm gương điển hình trong công tác Hội Phụ nữ và vươn lên làm giàu. Không những thế, chị còn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Chị Nhâm nhận Bằng khen “Xuất sắc năm 2019”

Đó là chị Hoàng Thị Nhâm - Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 8, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh. Chị Nhâm kể: Năm 2011, vào thời điểm hạt điều đang có giá nên chị quyết định phát triển thêm kinh tế gia đình từ cây điều. Vì vậy, chị đã đầu tư 15 máy bóc tách vỏ hạt điều, tạo việc làm thường xuyên cho 30 công nhân. Đến thời điểm hiện tại, do khan hiếm hàng hơn so với thời gian trước chị đã nhập điều vỏ lụa giao cho chị em nhận hàng về nhà cạo vỏ.

Mỗi tuần chị nhập khoảng 2 tấn điều để gần 100 chị em phụ nữ tại địa phương gia công, qua đó tăng thu nhập từ 1-2 triệu đồng/người tháng khi nông nhàn.

Bên cạnh đó, chị còn mở cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Chị cho biết, chỉ riêng thức ăn gia súc, mỗi tháng chị cũng bán được từ 2-3 tấn.

Từ việc sản xuất, chăn nuôi và mở rộng thêm kinh doanh, hàng năm trừ các khoản chi phí đã cũng đem lại thu nhập ổn định cho gia đình trên 300 triệu đồng. Điều đáng nói hơn từ khi kinh tế gia đình ổn định, chị đã nhiệt tình giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo. Trong vòng 3 năm nay chị đã cho hội viên vay 300 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế, cửa hàng của chị luôn cho hội viên mua phân bón, thức ăn chăn nuôi theo phương thức trả chậm không tính lãi.

Là phụ nữ làm kinh tế giỏi, chị cũng luôn tích cực đi đầu trong các phong trào tại địa phương như: hiến 500 m2 đất ruộng để xây dựng đường liên thôn tạo thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất , đóng góp 3 triệu đồng xây dựng hội trường thôn, đường liên xóm và luôn đi đầu trong các buổi ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa, tham gia thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật… đã góp một phần nhỏ vào xây dựng và giữ vững xã nông thôn mới và phong trào thi đua hoạt động của Hội.

Ngoài ra, chị cùng với chi Hội tích cực vận động chị em tham gia sinh hoạt, tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập, nâng cao kiến thức cho chị em, vận động chị em thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do Hội phát động.

Với những thành tích đạt được, năm 2019, chị được Huyện ủy Đạ Tẻh khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Phụ nữ tỉnh công nhận danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”.

PHẠM YẾN