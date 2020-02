Chung tay phòng, chống dịch nCoV

“Chống dịch như chống giặc”! Không chủ quan, nhưng không được bi quan, hoang mang… đó là những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ để cả nước cùng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của chủng mới virus corona (nCoV). Tại Lâm Ðồng, công tác phòng, chống nCoV đang được thực hiện đồng bộ có hiệu quả từ tỉnh đến các địa phương, nhằm bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Lực lượng QLTT Lâm Đồng phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: Khánh Phúc

Chủ động phòng, chống nCoV

Từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến nay, dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng nhanh, lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để đối phó với tình hình dịch bệnh nCoV, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để cả hệ thống chính trị đến mỗi người dân cùng vào cuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống nCoV do Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt làm Trưởng ban. Từ đó, nhiều quyết sách, kết luận quan trọng đã được triển khai để ứng phó với các tình huống, diễn biến của virus corona. Đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống nCoV của tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cùng các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống nCoV. Đến nay, nhiệm vụ phòng, chống nCoV đang được các ngành chức năng và các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các ngành chức năng, các địa phương là chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nCoV; đồng thời, thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không nên tụ tập đông người, chủ động đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người, ăn chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh môi trường, không khạc nhổ bừa bãi…

Hiện nay, ngành Y tế đã và đang có những giải pháp căn cơ để phòng, chống nCoV. Cụ thể, các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và các đội phản ứng nhanh; thành lập các phòng khám sàng lọc, khu vực cách ly đặc biệt sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống như cách ly, thu dung, điều trị cho người nhiễm nCoV. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành - Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, cho biết: “Hiện tại, Bệnh viện đã chủ động mọi nguồn nhân lực, vật lực và các biện pháp sẵn sàng ứng phó thu dung, điều trị cho bệnh nhân khi nhiễm nCoV. Bệnh viện đã thành lập phòng khám sàng lọc và khu vực cách ly đặc biệt, với sức chứa khoảng 50 giường bệnh để thu dung, điều trị cho bệnh nhân. Các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ y tế cũng đã được Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho y, bác sĩ trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và cho bệnh nhân”.

Cùng với việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với nCoV của ngành Y tế, thì đến nay các ngành chức năng và các địa phương cũng đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống nCoV theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn được lực lượng quản lý thị trường (QLTT), công an và các địa phương vào cuộc quyết liệt. Các lễ hội, hội nghị tập trung đông người cũng đã được hạn chế tổ chức, thậm chí bãi bỏ để phòng, chống nCoV. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành công văn cho học sinh toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 4 - 9/2; đồng thời, chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện tốt công tác phòng, chống nCoV như vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường lớp, dụng cụ học tập…

Ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT TP Bảo Lộc, khẳng định: “Phòng đang thực hiện nghiêm Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và những chỉ đạo của TP Bảo Lộc để phòng, chống nCoV có hiệu quả cao nhất. Do đó, trong suốt thời gian học sinh được nghỉ học, ngoài việc chỉ đạo các trường vệ sinh trường lớp, chúng tôi còn tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở dạy thêm, học thêm được cấp phép trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở giữ trẻ mầm non. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện cơ sở nào cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Nhà thuốc An Khang, một trong những điểm phát khẩu trang miễn phí đầu tiên ở Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc

Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

Khử trùng, đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày bằng xà phòng, tránh tiếp xúc nơi đông người… là những giải pháp mà người người, nhà nhà đang áp dụng để phòng, chống nCoV. Tuy nhiên, do “cung” vượt “cầu”, rất nhiều người dân không mua được khẩu trang y tế để phòng bệnh. Lợi dụng sức mua tăng cao, không ít các cơ sở kinh doanh tự ý tăng giá bán mặt hàng này để trục lợi bất chính. Đã có nhiều người dân chấp nhận mua khẩu trang với giá “cắt cổ” để có được hộp khẩu trang bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình. Tại Lâm Đồng, do nhu cầu quá lớn, mặt hàng này trở nên khan hiếm, thậm chí luôn trong tình trạng “cháy” hàng. Vậy nhưng, thật đáng mừng giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều tấm lòng “vàng” sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn để chủ động phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Tại TP Bảo Lộc, hành động đẹp thông qua phát khẩu trang y tế miễn phí bắt đầu diễn ra từ ngày 1/2 (tức 8 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020) của 2 nhà thuốc An Khang và nhà thuốc Xanh. Đây cũng là thời điểm, hầu hết các nhà thuốc, quầy bán thuốc tây trên địa bàn Bảo Lộc nói riêng và cả tỉnh Lâm Đồng đều gắn biển “hết khẩu trang y tế”. Theo ông Hồ Xuân Hướng - chủ nhà thuốc An Khang (Phường 2, TP Bảo Lộc), ngày bình thường, mỗi hộp khẩu trang y tế 50 cái, chỉ bán với giá 40 ngàn đồng. Thế nhưng từ lúc ở Việt Nam phát hiện có bệnh nhân dương tính với nCoV, thì giá khẩu trang liên tục tăng gấp nhiều lần. Hiện tại, giá nhập vào đã tăng lên từ 60 - 100 ngàn đồng/hộp khẩu trang y tế. “Giá khẩu trang đang tăng cao, nếu bán thì có lãi. Nhưng làm vậy, tôi thấy có lỗi với người dân, đặc biệt là người nghèo. Do đó, chúng tôi quyết định phát 2.000 khẩu trang đang có cho người dân phòng nCoV. Trong thời gian này, chúng tôi còn khám bệnh và tư vấn sức khỏe các bệnh lý nội khoa như cảm cúm, tiêu chảy… cho bà con để họ yên tâm phòng, chống dịch bệnh” - ông Hướng chia sẻ.

Lực lượng y tế khử trùng các điểm tập kết rác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Khánh Phúc

Từ những “cánh én” đầu tiên, hành động phát khẩu trang miễn phí đã lan tỏa tới nhiều nhà thuốc, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đó là hành động phát khẩu trang miễn phí trên đường của các bạn trẻ ở Đà Lạt, của lực lượng công an, quản lý thị trường (QLTT) tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh - Đội trưởng Đội số 3, Cục QLTT Lâm Đồng, cho biết: “Qua giám sát và nắm tình hình, từ ngày 1/2 đến nay, toàn TP Bảo Lộc có hơn 10 điểm phát khẩu trang miễn phí, với khoảng 30 ngàn chiếc khẩu trang y tế được phát cho người dân. Trong đó, có 4 nhà thuốc trực tiếp liên hệ phối hợp với chúng tôi và phát gần 12 ngàn chiếc khẩu trang cho bà con. Đây là những hành động đẹp đáng để biểu dương, trân trọng và nhân rộng trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp”.

Theo chia sẻ của các tổ chức, cá nhân phát khẩu trang miễn phí thì trong lúc dịch bệnh nguy nan, mình phải hướng về cộng đồng trước tiên. Là một dược sĩ, hơn ai hết, chị Nguyễn Thị Khuyên, chủ nhà thuốc Bảo An (Phường 1, TP Bảo Lộc) hiểu rất rõ về điều này và chị đã dành toàn bộ hơn 6.000 chiếc khẩu trang y tế phát miễn phí cho học sinh Bảo Lộc. “Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tôi đã liên hệ với QLTT phát khẩu trang miễn phí cho các em. Tôi nghĩ bảo vệ mình là phải bảo vệ mọi người, nên việc làm của tôi là cần thiết để phòng, chống nCoV. Tôi tin rằng, hơn 6.000 chiếc khẩu trang của Nhà thuốc Bảo An sẽ góp một phần nhỏ để người dân phòng, chống nCoV có hiệu quả” - chị Khuyên chia sẻ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của cả nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng, đặc biệt là những nghĩa cử, hành động cao đẹp thông qua việc phát khẩu trang miễn phí sẽ giúp mỗi người dân vững vàng niềm tin để chủ động phòng, chống nCoV đạt hiệu quả cao nhất.

KHÁNH PHÚC