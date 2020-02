Đà Lạt: Gần 400 mô hình đảm bảo an ninh trật tự

Gần 400 mô hình có liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đã được xây dựng tại TP Đà Lạt. Trong đó có 112 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc; 89 mô hình đảm bảo an toàn giao thông; 13 mô hình, với 187 tổ tự quản về an ninh trật tự; 70 tổ dân phố, thôn không có tội phạm; 98 tuyến, đoạn đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; 16/16 phường, xã đã lắp đặt hệ thống camera an ninh, với 931 mắt camera.

Với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị cùng sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình trong Nhân dân, nên những mô hình trên được xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, giúp ngành chức năng thực hiện tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm cũng như nhanh chóng điều tra khám phá làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

ĐAM TRỌNG