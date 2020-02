Dịch corona đến ngày 19-2: Trung Quốc thêm 136 người chết, hơn 9.100 người được chữa khỏi

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), tổng số ca nhiễm COVID-19 mới ở toàn Trung Quốc đại lục (đến cuối ngày 18-2) là 1.749, giảm nhẹ so với con số 1.886 ngày 17-2; số ca tử vong mới là 136.

Lúc 7h sáng nay 19-2, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tổng số ca nhiễm COVID-19 mới ở toàn Trung Quốc đại lục (tính đến cuối ngày 18-2) là 1.749, giảm nhẹ so với con số 1.886 ngày 17-2. Trong khi đó, số ca tử vong mới (tính đến cuối ngày 18-2) là 136, tăng mạnh so với con số 98 người chết ngày 17-2.

Như vậy, tính đến 7h sáng 19-2, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 75.178 ca và 2.009 ca tử vong, bao gồm 2.004 người chết ở Trung Quốc đại lục.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đến cuối ngày 18-2, thành phố Vũ Hán có thêm 1.660 ca nhiễm mới và 116 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Vũ Hán lên 1.497 ca. Đến nay, toàn tỉnh Hồ Bắc đã có hơn 9.100 người phục hồi và được cho xuất viện trong khi khoảng 11.200 người vẫn đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

Hàn Quốc xác nhận 15 ca nhiễm mới

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận có 15 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 46 người.

Trong các ca nhiễm mới, có 13 ca là cư dân của thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsang.

Cảnh báo dịch bệnh bùng phát trở lại khi người dân Trung Quốc đi học, đi làm lại

Một nghiên cứu gần đây trên hơn 72.000 bệnh nhân tại Trung Quốc trong giai đoạn từ 8-12-2019 đến 11-2-2020 của nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho thấy số ca nhiễm virus corona chủng mới đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 2.

Con số bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng bệnh COVID-19 cao nhất là vào ngày 1-2. Kể từ đó trở đi không còn nhiều ca nhiễm mới cao như vậy nữa. Theo nhóm nghiên cứu, đây là dấu hiệu cho thấy số người bệnh đang giảm dần.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng Trung Quốc nên chuẩn bị cho "khả năng bùng phát trở lại của dịch bệnh" một khi người dân Trung Quốc đi học và đi làm trở lại.

Hàn Quốc dùng máy bay tổng thống đón công dân từ tàu Diamond Princess

Hãng tin Yonhap cho biết chính phủ Hàn Quốc hôm nay 19-2 đã đưa 6 công dân Hàn Quốc và bạn đời của một trong 6 người Hàn này rời khỏi “ổ dịch” trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở thành phố Yokohama, Nhật Bản, về nước. Theo đó, 7 người này sẽ được đưa vào khu vực cách ly ở sân bay quốc tế Incheon trong ít nhất 2 tuần để loại bỏ bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, các quan chức y tế cho biết có 14 công dân Hàn Quốc, bao gồm 5 thành viên thủy thủ đoàn, có mặt trên du thuyền Diamond Princess. 14 công dân này đã bao gồm 6 người đã được đưa về nhà ngày 19-2.

Du thuyền Diamond Princess thuộc sở hữu của Carnival Corp, chở khoảng 3.700 hành khách và phi hành đoàn, bị cách ly ở Yokohama từ 3-2 sau khi một người đàn ông xuống tàu ở Hong Kong bị nhiễm COVID-19 trước khi con tàu đến Nhật.

Theo các cơ quan chức năng Nhật Bản, tính đến nay đã có 540 người trên du thuyền nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Hàn Quốc đến nay đã xác nhận 31 ca nhiễm COVID-19.

WHO ghi nhận 92 ca lây nhiễm COVID-19 từ người sang người bên ngoài Trung Quốc

Tổng Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18-2 cho biết có 92 trường hợp lây nhiễm virus corona chủng mới từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc nhưng không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Tedros cho biết WHO vẫn chưa thấy sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoài trừ một vài trường hợp cụ thể như trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Tính đến sáng 18-2, Trung Quốc đã cập nhật với WHO về 72.528 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19) ở nước này. Đoàn công tác của WHO đang có mặt tại Trung Quốc có thể sẽ đến thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh và mọi phương án đều được để ngỏ.

Trong một diễn biến liên quan, như báo Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 18-2 xác nhận số du khách trên du thuyền MS Westerdam còn lại ở nước này đang chuẩn bị về nước.

Cho đến nay đã có 541 hành khách trên du thuyền MS Westerdam rời Campuchia để đến một số quốc gia châu Á khác. Hiện còn khoảng 500 hành khách đang kẹt lại tại Phnom Penh, Sihanoukville và sẽ có 3 chuyến bay đưa nhóm này đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Nhật và các nước trong khu vực. Báo Khmer Times cho biết việc hoãn những chuyến bay này không phải vì có người nhiễm COVID-19 trên du thuyền mà vì vấn đề vé máy bay.

Châu Phi, Mỹ La-tinh có thể phát hiện COVID-19 cuối tuần này

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 40 quốc gia ở châu Phi và 29 quốc gia ở Mỹ La-tinh dự kiến có khả năng phát hiện ra COVID-19 vào cuối tuần này. “Nhiều trong số các quốc gia này (châu Phi và Mỹ La-tinh) đã và đang gửi các mẫu xét nghiệm đến những quốc gia khác, và đợi kết quả trong vài ngày. Giờ họ có thể tự xét nghiệm trong vòng 24-48 giờ” – Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu vào rạng sáng 19-2 (giờ Việt Nam).

Theo Reuters, Trung Quốc cho biết số liệu các ca nhiễm mới giảm cho thấy những biện pháp mạnh mẽ và táo bạo của nước này như hạn chế đi lại và thương mại đã cho thấy hiệu quả trong việc làm chậm lại quá trình lây lan của dịch bệnh COVID-19 không chỉ ở Hồ Bắc và Vũ Hán mà còn ở các địa phương khác tại đại lục.

Chuyên gia Mike Ryan từ WHO nhận định Trung Quốc đã thành công khi “dập lửa” đầu tiên ở Hồ Bắc và bảo đảm rằng người dân trở về Bắc Kinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang được giám sát chặt chẽ. “Ngay bây giờ, cách tiếp cận chiến lược và chiến thuật ở Trung Quốc là chính xác” – Ryan ca ngợi.

Trong khi đó, ông Mark Woolhouse, giáo sư về bệnh truyền nhiễm ở đại học Edinburgh của Anh, cho rằng các con số mà Trung Quốc công bố đang cho thấy sự khích lệ.