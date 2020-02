Trình phương án cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại công trình 1Bis Hà Huy Tập

(LĐ online) - Ngày 24/2, UBND Phường 3 (TP Đà Lạt) đã trình UBND TP Đà Lạt phương án, kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại công trình nhà ở số 1Bis đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt…

Công trình bị đình chỉ thi công do vi phạm nhưng chủ đầu tư vẫn vô tư cho hoàn thiện công trình

Trước đó, ngày 5/11/2019, UBND TP Đà Lạt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với số tiền 15 triệu đồng đối với bà Đặng Thị Khánh Vy (19 tuổi, ngụ Phường 8, TP Đà Lạt), chủ đầu tư công trình nhà ở cấp 4, hạng 2 xây dựng sai phép tại địa chỉ 1Bis Hà Huy Tập (Phường 3, TP Đà Lạt).

Cùng với việc xử phạt hành chính, UBND TP Đà Lạt còn buộc chủ đầu tư ngừng thi công công trình, tháo dỡ toàn bộ phần công trình sai phạm trong thời gian 10 ngày (tính từ ngày 5/11/2019).

Theo thiết kế và giấy phép xây, công trình trên có quy mô 5 tầng (1 hầm, 1 trệt, 4 lầu) so với đường Hà Huy Tập và 3 tầng (1 hầm, 2 bán hầm và 2 lầu) so với hẻm Trần Hưng Đạo. Nhưng, thực tế chủ đầu tư đã cho xây dựng đến 7 tầng so với đường Hà Huy Tập, chưa kể chủ đầu tư còn cho xây dựng phần thiết kế ban công thành buồng phòng; với tổng diện tích vi phạm của công trình là hơn 1.000m2.

Ngay sau khi thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư có đơn xin phép tự khắc phục tháo dỡ phần công trình sai phạm. Nhưng từ đó đến nay, chủ đầu tư chưa chấp hành tháo dỡ toàn bộ phần công trình sai phạm, đồng thời phớt lờ quyết định của cơ quan chức năng, tiếp tục cho hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng.

Dù chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tháo dỡ phần công trình sai phạm, chủ đầu tư lại có đơn xin điều chỉnh quy mô xây dựng công trình nhà ở tại 1 Bis Hà Huy Tập.

Liên quan đến việc này, trước đó, ngày 19/9/2019, UBND TP Đà Lạt đã văn bản số 5309 về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, san gạt đất, quản lý sử dụng đất đối với lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quản lý sử dụng đất và chuyển nhượng đất ở, nhà ở trên địa bàn TP Đà Lạt, để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường xã thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, mua bán kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Nội dung văn bản nêu rõ: Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về xây dựng, đất đai phải hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp xử lý vi phạm của cơ quan chức năng trước khi thực hiện việc xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, thế chấp. Không được phép để xảy ra tình trạng các hành vi vi phạm không được xử lý hoặc không thực hiện khắc phục hậu quả trước khi thực hiện các thủ tục xây dựng, đất đai…

Chỉ đạo là vậy, nhưng ngày 18/2/2020, UBND TP Đà Lạt lại có văn bản đồng ý cho bà Đặng Thị Khánh Vy, chủ đầu tư công trình tại 1 Bis đường Hà Huy Tập điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng từ công trình nhà ở cấp 4 hạng 2 thành công trình khách sạn cấp III.

THỤY TRANG