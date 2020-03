Báo quốc tế đánh giá cao sự nhanh chóng, minh bạch của Việt Nam

Trang mạng Asia Times có bài phân tích ca ngợi những biện pháp quyết liệt của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, đã truyền đi tinh thần quyết tâm với sự đồng lòng của cả nước.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng quốc tế Vĩnh Xương - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuyên truyền và phát khẩu trang vải người dân khu vực biên giới.

Truyền thông nước ngoài đã có nhiều bài viết phản ánh cụ thể và đánh giá cao những biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trang mạng Asia Times đăng bài phân tích của nhà báo David Hutts, trong đó nhận định "Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh" ở cả trong và ngoài nước khi có những quyết sách nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch để kiềm chế dịch COVID-19. Những biện pháp quyết liệt của Việt Nam đã truyền đi tinh thần quyết tâm với sự đồng lòng của cả nước.

Asia Times dẫn lời Giáo sư Carl Thayer, thuộc Đại học Tổng hợp New South Wales (Australia), nhấn mạnh lãnh đạo Việt Nam “đã chủ động trong hành động," với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lập ra một ban chuyên trách theo dõi tình hình các cấp gồm quốc gia, tỉnh và địa phương; Chính phủ Việt Nam triển khai chiến dịch truyền thông nhằm khuyến cáo người dân về những gì họ nên làm nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Ồng Carl Thayer cũng nhắc tới việc quân đội "vốn nhận được nhiều sự quý trọng và tin tưởng trong xã hội Việt Nam," đã được huy động nhằm hỗ trợ cho các biện pháp y tế công cộng thông qua các chuyên gia y tế và cung cấp các cơ sở cách ly.

Theo bài viết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã truyền đi tinh thần quyết liệt, sử dụng hình tượng “chống dịch như chống giặc," khơi dậy tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Bài viết nhận định Việt Nam đã phản ứng nhanh hơn hầu hết các nước châu Á khác khi dịch bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng Một.

Asia Times cũng dẫn đánh giá của ông Michael Tatarski - một nhà báo làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động công bố các ca nhiễm mới và đưa ra các hướng dẫn về vệ sinh dịch tễ nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Cộng đồng y tế toàn cầu đều nhất trí về những biện pháp của Việt Nam.

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, ông Kidong Park, cũng đánh giá cao “sự chủ động giải quyết và kiên định trong suốt quá trính ứng phó với dịch bệnh” của Chính phủ Việt Nam.

Trong khi đó, The Diplomat khẳng định Chính phủ Việt Nam duy trì minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh và cho phép công bố thông tin không hạn chế trên Facebook.

Nhiều tờ báo khác trên thế giới như The New York Times, trang U.S. News & World Report... cũng đã đăng tải, ghi nhận các biện pháp của Việt Nam nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, như đình chỉ chế độ miễn thị thực cho công dân một số nước, đóng cửa các trường học, các rạp chiếu phim, câu lạc bộ và quán bar, tiệm massage, phòng karaoke và trung tâm trò chơi trực tuyến trong khu vực đô thị ngừng hoạt động cho đến hết tháng 3/2020...

Hãng tin Bloomberg lưu ý đến biện pháp của Việt Nam mở rộng diện tích cách ly để bố trí những người Việt trở về nước từ các quốc gia khác, theo đó Quân đội Việt Nam đã dành các cơ sở có sức chứa 60.000 người phục vụ cách ly...

Truyền thông nước ngoài cũng đưa tin Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward vừa “gửi lời cảm ơn chân thành” tới các bác sỹ và Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ các công dân Anh tới Việt Nam và được xác định mắc COVID-19.

Trong một thông điệp qua video được đăng trên trang mạng xã hội của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, Đại sứ Ward nói bằng tiếng Việt rằng “ngăn chặn sự lây lan của virus corona là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam tại thời điểm này."

Đại sứ Anh nêu rõ: “Tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y bác sỹ và các cơ quan chính phủ Việt Nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân Anh trong thời gian qua”.

(Theo TTXVN)