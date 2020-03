Đà Lạt: Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích bảo vệ rừng và phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đặc biệt là người dân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và công tác quản lý, bảo vệ rừng, sáng 2/3, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã trực tiếp khen thưởng bà Lương Thị Oanh (ngụ Phường 12, Đà Lạt) có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm năm 2020; khen thưởng 3 tập thể gồm Công an Phường 5, Ban Lâm nghiệp phường 5, Đội Quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH Vạn Thành và 5 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San biểu dương, khen thưởng người dân và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm và quản lý, bảo vệ rừng

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 20/2, UBND Phường 5 nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân và lực lượng tuần tra bảo vệ rừng của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thành về việc tại khu vực lô b, khoảnh 6, tiểu khu 159b thuộc doanh nghiệp Vạn Thành quản lý có một số đối tượng đang chặt phá cây rừng trái phép. UBND Phường 5 đã kịp thời chỉ đạo Ban Lâm nghiệp, Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm thành phố, Công an thành phố mai phục vây bắt quả tang 3 đối tượng đang phá rừng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Về công tác phòng chống tội phạm, chủ tịch thành phố khen thưởng bà Lương Thị Oanh (thường trú tại tổ dân phố Thái An, Phường 12, Đà Lạt) phát hiện có 2 thanh niên dắt bộ 2 xe máy đi trên Quốc lộ 27 theo hướng từ Đà Lạt đi Lạc Dương và có biểu hiện lấy bìa che xe máy lại nên đã báo Công an Phường 12. Nhận được tin báo, Công an Phường 12 đã bố trí lực lượng thực hiện công tác nghiệp vụ và xác minh 2 đối tượng tên Bùi Quang Đông (33 tuổi) và Đỗ Hoàng Huy (26 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Khánh Hòa). Qua đấu tranh của lực lượng chức năng, 2 đối tượng trên đã khai nhận đã lấy trộm 2 chiếc xe mô tô tại Hiệp An (Đức Trọng, Lâm Đồng) đang trên đường đem về Nha Trang thì bị phát hiện.

Công an phường đã phối hợp với Đội Điều tra về Trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt lập hồ sơ vụ việc và chuyển Công an Đức Trọng thụ lý hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền quy định.

NGUYỆT THU - THỤY TRANG