Đức Trọng: Số vi phạm lâm luật tăng

Theo UBND huyện Đức Trọng, trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng số vụ vi phạm lâm luật được phát hiện trên địa bàn là 25 vụ, tăng 8 vụ (tăng 32%) so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khai thác rừng trái pháp luật 5 vụ, lâm sản thiệt hại 21.338 m3, tăng 2 vụ so với cùng kỳ và tăng 6,679 m3 lâm sản thiệt hại; phá rừng trái pháp luật 11 vụ, diện tích thiệt hại 27.412 m2, lâm sản thiệt hại 79,829 m3, tăng 5 vụ so với cùng kỳ và lâm sản thiệt hại tăng 24,362 m3; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 4 vụ, bằng số vụ so với cùng kỳ; trữ lâm sản trái pháp luật 5 vụ; tăng 1 vụ so với cùng kỳ. Cũng trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 10 vụ lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép, với tổng diện tích vi phạm là 16.203 m2.

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý là 24 vụ, trong đó xử lý hành chính 23 vụ vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, với số tiền 34.100.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được đối tượng vi phạm 15 vụ; xử lý hình sự 1 vụ.

N.MINH