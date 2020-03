Gia Lâm: Có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Là xã đầu tiên về đích nông thôn mới (NTM) của huyện Lâm Hà, xã Gia Lâm từng ngày chuyển mình, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

Gia Lâm tích cực nâng cao các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Ảnh tại khu dân cư kiểu mẫu Thôn 5, xã Gia Lâm).

Nâng cao các tiêu chí

Cuối năm 2014, sau khi trở thành địa phương đầu tiên của huyện Lâm Hà được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Gia Lâm bắt tay “nâng cấp” các tiêu chí hướng đến mục tiêu không ngừng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chính vì lẽ đó, Gia Lâm được huyện Lâm Hà chọn làm điểm để xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

Là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp nên diện tích đất canh tác bình quân theo đầu người của Gia Lâm so với toàn huyện là thấp. Trong đó có 50% diện tích đất canh tác lại kém màu mỡ nên không thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều thách thức đặt ra cho địa phương là vấn đề về an ninh trật tự và bảo hiểm y tế, dân cư phân bố không đồng đều, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,... ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ông Lê Khắc Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xác định được xây dựng NTM là quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, lãnh đạo địa phương cùng người dân đã tích cực xây dựng, củng cố tình hình và chú trọng phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn. Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với các tiêu chí được nâng lên: Sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa và an ninh trật tự - hành chính công. Điểm nhấn của đợt phấn đấu lần này là tập trung vào tiêu chí giáo dục.

Với những gì đã đạt được những năm qua, lãnh đạo địa phương chọn Giáo dục là tiêu chí phấn đấu trọng điểm.

“Trong năm qua, 3/3 trường của địa phương đều đạt chuẩn quốc gia theo đúng quy định” - ông Lê Khắc Phúc Phó Chủ tịch UBND xã cho hay

Ông Phúc cũng cho biết thêm, đến nay xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Bên cạnh đó, học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100% và số lao động qua đào tạo có việc làm là 2.436/3.651 người, chiếm tỷ lệ 66,72%.

Nỗ lực toàn diện

Hiện, tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 1.990 ha, trong đó đất nông nghiệp là 1.208 ha. Kinh tế phát triển chủ yếu là nông nghiệp, các loại cây trồng chính là cà phê, rau hoa công nghệ cao, dâu tằm, cây ăn trái và một số loại cây trồng khác như dược liệu, hồ tiêu...

Năm 2019, xã đã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực là cà phê và dâu tằm, thêm 2 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, có 4 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã hoạt động mang lại hiệu quả cao. Đến nay, tổng số dân toàn xã là 1.601 hộ, trong đó số hộ nghèo là 10 hộ, đạt tỷ lệ 0,63% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng/người, tăng 1,5 lần so với năm 2014 là 32 triệu đồng/người.

Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu tại Gia Lâm, điều khiến góp phần lớn vào công tác chuẩn bị và hoàn thành tốt mục tiêu đề ra đó chính là sự hăng hái, tiên phong của người dân trong xây dựng và phát triển khu dân cư kiểu mẫu tại Thôn 5 và khu dân cư tiêu biểu tại thôn Gang Thi.

Dẫn chúng tôi đến thăm khu dân cư kiểu mẫu Thôn 5 - nơi vừa được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, ông Lê Xuân Sùng - Trưởng Ban công tác mặt trận Thôn 5 chia sẻ: “Bà con đã đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để xây dựng 2,5 km đường bê tông liên thôn. Ngoài ra, qua tuyên truyền, các hộ gia đình cũng sửa sang lại cảnh quan, bố trí tường rào, cổng ngõ gọn gàng. Thời gian qua, xã và xóm tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trang trại vật nuôi, xây dựng đường hoa,... Nhiều hộ chuyển đổi diện tích theo hướng công nghệ cao. Nhờ vậy, đời sống của người dân trong thôn ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng, xóm chỉ còn 2 hộ nghèo”.

Cùng với người dân tại địa phương, lãnh đạo xã Gia Lâm đã huy động xây dựng được tuyến giao thông với chiều dài là 58,66 km, bao gồm đường nhựa, đường bê tông và đường đá cấp phối, nâng cấp hệ thống hạ tầng nhằm hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

“Bộ mặt tươi sáng của khu dân cư là thành quả chung tay xây dựng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân. Ngay khi được chọn làm điểm “Khu dân cư kiểu mẫu” thôn đã đưa ra để Nhân dân họp bàn và nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của 202 hộ dân trong xóm với 680 khẩu” - ông Sùng tâm sự.

Với những nỗ lực không ngừng, xã Gia Lâm quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu bền vững, góp phần thay đổi diện mạo mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

THÂN THU HIỀN