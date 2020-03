Phòng chống cháy, nổ trong mùa khô (Kỳ 2)

Nhiều biện pháp chủ động phòng chống cháy, nổ

Truớc tình hình cháy, nổ trong thời gian qua tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh gia tăng, làm thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, tài sản và tính mạng của Nhân dân; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cháy bãi rác Cam Ly. Vụ cháy gây ảnh hưởng không chỉ đến đơn vị sản xuất mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường. Ảnh: Võ Trang

Tăng cường các giải pháp phòng cháy mùa khô

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, trước tình hình gia tăng cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất vào những tháng mùa khô, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong khu dân cư để đưa ra những giải pháp về phòng cháy, chữa cháy hữu hiệu nhất trong thời gian tới khi cao điểm mùa khô đang cận kề.

Bên cạnh đó, để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố về cháy, nổ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng tham mưu lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị, các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, có nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền đến từng đơn vị, cá nhân, chủ động xây dựng các nội dung tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo từng chuyên đề. Tổ chức xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy”, hướng dẫn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, khu dân cư. Duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Phòng cũng sẽ tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh giao các xe, phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho công an các địa phương để chủ động giải quyết, xử lý các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, phân cấp quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng công an phường, xã, thị trấn.

Đặc biệt, sẽ tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Hướng dẫn chỉ đạo công an các địa phương tham mưu báo cáo UBND các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” góp phần kiềm chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra ngay từ khi mới phát sinh. Hướng dẫn và phối hợp với công an các địa phương tổ chức xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, các khu dân cư phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương. Đơn vị cũng sẽ trực tiếp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các khu dân cư, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban quản lý rừng, chủ rừng; kiểm tra các cơ sở chế biến, sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn, các kho bãi của các hộ kinh doanh cá thể... thực hiện nghiêm túc những qui định về phòng chống cháy, nổ.

Khuyến cáo đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân

Theo phân tích nguyên nhân các vụ cháy trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây cho thấy, nhiều vụ cháy nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; trong nhà ở còn sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy và chứa nhiều các vật liệu, vật dụng dễ cháy. Để đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa ra những khuyến cáo như sau:

Nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành về pháp luật phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm việc và sinh sống; tìm hiểu các kỹ năng, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nghiêm túc trang bị cho gia đình, cơ sở sản xuất phương tiện chữa cháy ban đầu đủ khả năng để dập tắt đám cháy mới phát sinh.

Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy như bố trí sắp xếp vật dụng, vật tư hàng hóa gọn gàng đảm bảo chống cháy và chống cháy lan. Vật tư hàng hóa và các chất dễ cháy không để gần các thiết bị điện; không tàng trữ các chất dễ cháy, nổ trong cơ sở và nhà ở. Khi thi công lắp đặt sửa chữa, thay thế hệ thống điện phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Quan tâm phát quang khu vực cỏ, thực bì dễ cháy tạo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy. Hạn chế đốt thực bì, cỏ xung quanh nhà, trong điều kiện bắt buộc phải đốt thì phải có biện pháp chống cháy lan và chuẩn bị sẵn lực lượng phương tiện.

Khi có cháy, nổ xảy ra phải báo ngay cho chính quyền địa phương; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 để kịp thời huy động các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thực tế công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy thời gian qua trên địa bàn tỉnh cho thấy, để công tác này đạt hiệu quả cao phải bắt đầu từ việc nâng cao ý thức tự đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy từ các cơ sở và người dân.

Chính vì vậy, chỉ khi mọi nhà, mọi người, mọi tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác phòng cháy, chữa cháy thì mới mong đạt được hiệu quả cao nhất và không xảy ra cháy, nổ.

NGUYỄN NGHĨA