Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐ online) - Chiều 24/4, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thiết lập và công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong đợt lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, để phản ánh những thông tin về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, tình hình an toàn giao thông ùn tắc giao thông, người dân có thể liên hệ theo các số sau:

- Ông Trương Hữu Hiệp - Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: 0914950079

- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 0906310.861

- Ông Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc Công an tỉnh: 0913.934.459

- Ông Nguyễn Văn Gia - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: 0913.743.827

- Ông Võ Quang Vũ - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phường tiện và người lái (Sở Giao thông Vận tải): 0903.160.220

- Ông Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh: 0913.154.004

- Ông Trương Văn Huấn - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải: 02633.702.956

- Ông Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế: 0918.016.355

- Ông Tôn Thiện San - Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố Đà Lạt: 02633.701.777

- Ông Võ Ngọc Trình - Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Đà Lạt: 02633. 901.169

- Ông Đoàn Kim Đình - Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố Bảo Lộc: 0918.525.488

- Ông Bùi Đăng Khoa - Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Bảo Lộc: 0989.709.897

- Ông Sử Thanh Hoài - Trưởng ban An toàn giao thông huyện Lạc Dương: 02633.502. 564

- Ông Nguyễn Văn Huynh - Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Lạc Dương: 02633.986.579

- Ông Dương Đức Đại - Trưởng ban An toàn giao thông huyện Đơn Dương: 0919.389.249

- Ông Hồ Văn Thành - Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đơn Dương: 0962.152.828

- Ông Võ Văn Phương - Trưởng ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng: 0918.423.900

- Ông Nguyễn Mậu Thế - Phó ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng: 0918.752.508

- Ông Nguyễn Đức Tài - Trưởng ban An toàn giao thông huyện Lâm Hà: 0913.181.573

- Ông Trần Thanh Hưng - Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông huyện Lâm Hà: 0982.177.779

- Ông Đỗ Linh Nhật Thành - Phó ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Đam Rông: 01234434545

- Ông Hàn Văn Chúc - Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Di Linh: 02633.508.798

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng ban An toàn giao thông huyện Bảo Lâm: 0918.034.094

- Ông Trần Thanh Phong - Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông huyện Bảo Lâm: 0913.666.738

- Ông Lưu Tiến Chinh - Trưởng ban An toàn giao thông huyện Đạ Huoai: 0918.220.937

- Ông Hồ Văn Khánh - Phó ban thường trực Ban An toàn giao thông huyện Đạ Huoai: 0918.007.396

- Ông Nguyễn Đình Sô - Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông huyện Đạ Tẻh, Trưởng Công an huyện: 0918.399.070

- Ông Trần Đức An - Ban An toàn giao thông huyện Cát Tiên, Trưởng Công an huyện: 0918.797.974

NGUYỄN NGHĨA