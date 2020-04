CÔNG TY TNHH MTV NHÔM LÂM ĐỒNG

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (KTV) là đơn vị khai thác tài nguyên bô xít làm giàu cho đất nước, cho tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là một dự án trong đó có nhiều ý kiến xuyên tạc của các tổ chức phản động cũng như sự manh nha của tội phạm và tệ nạn khác khi dự án đang trong giai đoạn xây dựng và chuyển giao công nghệ nên là một địa điểm hết sức “nhạy cảm” về an ninh trật tự. Vì vậy, thời gian qua, Công ty đã làm tốt công tác phối hợp, đạt được hiệu quả cao trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các chiến sỹ Trung đội tự vệ Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt giải nhì Hội thao 3 môn phối hợp do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm tổ chức. Ảnh: Hữu Sang

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng tọa lạc tại Tổ 14, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm với ngành nghề sản xuất chính là khai thác quặng bô xít và chế biến alumin. Tổng diện tích của dự án đơn vị đang quản lý là 1.675 ha, trong đó khai trường đang hoạt động sản xuất là 615 ha, nằm trong ranh giới hành chính của thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm). Những năm qua, theo báo cáo của đơn vị, tình hình sản xuất - kinh doanh phát triển mạnh, cuộc sống của người lao động được đảm bảo và ngày càng được nâng lên. Tổng doanh thu năm 2019 đạt khoảng 1.935 tỷ đồng.

Công ty hiện có tổng số 1.460 người, bao gồm cả lao động tại Xí nghiệp bao bì Đồng Nai (số liệu tính đến hết năm 2019). Lực lượng bảo vệ chuyên trách của công ty có 28 người, chia làm 3 ca , 1 đội cơ động 5 người và 20 người được bố trí trực bảo vệ tại 6 vị trí quan trọng của công ty. Số lượng cán bộ, công nhân viên khá nhiều, cộng với khoảng trên 300 lao động bên ngoài, thuộc các đơn vị bạn hàng, đối tác thường xuyên ra vào làm việc; bên cạnh đó, địa bàn quản lý của công ty gồm các khu vực khai thác quặng bô xít và sản xuất alumin rất rộng. Chỉ riêng khuôn viên nhà máy rộng khoảng 70 ha, tập trung 10 phân xưởng sản xuất liên tục 3 ca nên tình hình an ninh trật tự có lúc còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ của công ty chỉ có 28 người và phải phân bổ nhiều vị trí khác nhau nên gặp nhiều khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ. Tuy nhiên, với nhận thức rằng, sự ổn định về an ninh trật tự để xây dựng và vận hành tổ hợp là nhiệm vụ quan trọng nhất, Công ty đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy chế về đảm bảo an ninh trật tự tại Dự án Tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng; Quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại công trường; Quy chế phối hợp công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa một số đơn vị liên quan khác của Công ty, chính quyền và công an thị trấn, xã ở địa phương để phối hợp và phân công nhiệm vụ công tác giữa các cơ quan, đơn vị... Cùng với việc xác định phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công nhân viên, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác cao của các cá nhân trong công tác tự phòng, tự quản tại từng đơn vị, từng vị trí làm việc mới có thể giữ vững được an ninh trật tự trong công ty. Qua thực tế triển khai và tổ chức thực hiện đã mang lại những hiệu quả nhất định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại dự án thời gian qua luôn ổn định, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Ban Giám đốc Công ty, kết quả đạt được thời gian qua là nhờ Công ty đã làm tốt công tác vận động cán bộ, công nhân viên tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn công tác quản lý chuyên môn với công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy trình sản xuất của công ty; gắn nhiệm vụ lao động sản xuất với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Công ty cũng đặc biệt thực hiện tốt các quy chế phối hợp và thường xuyên phối hợp, tham vấn ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ công an từ tỉnh đến địa phương. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên phối hợp với đồn Công an Tân Rai về công tác tuần tra, kiểm tra ranh giới mỏ, các khai trường sản xuất và các vị trí trọng yếu. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Bảo Lâm xây dựng lực lượng tự vệ của công ty và triển khai công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...

Bên cạnh đó, công ty cũng đặc biệt quan tâm và thường xuyên phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn dự án.

Cũng chính nhờ làm tốt công tác phối hợp với công an địa phương, thời gian qua, tại Công ty không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự cũng như mất mát về tài sản, thiết bị.

Một số vụ mất trộm ngoài công xưởng nhỏ lẻ được các lực lượng tại chỗ của công ty kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Có thể nói, để đạt được kết quả này, ngoài sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo tập đoàn, nhận thức và trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty thì sự phối hợp với các lực lượng vũ trang tại địa phương, đặc biệt là hiệu quả trong công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Lãnh đạo công ty cho biết, bài học kinh nghiệm lớn nhất của công ty đó là nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt các quy chế dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên.

NGUYÊN THI