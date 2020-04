Đạ Tẻh: Tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Nhiều chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đạ Tẻh nay đã có thêm những công việc phù hợp như đan lát, may vá..., từ đó mang lại một khoản thu nhập nhất định, đồng thời có thêm thời gian để chăm sóc con cái, vun vén cho gia đình.

Thành viên Tổ phụ nữ may gia công xã Triệu Hải có thu nhập trung bình 4-5 triệu đồng/tháng.

Công việc phù hợp

Chị Ka Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Tẻh cho biết, trong những năm qua, các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được các cấp hội quan tâm, chú trọng. Hằng năm, hội tiến hành xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ thoát nghèo, chỉ đạo Hội cơ sở nhận giúp đỡ 100% hộ hội viên nghèo và phụ nữ làm chủ thoát nghèo thông qua các hoạt động tín chấp vay vốn NHCSXH, giúp đỡ công lao động, cây, con giống, huy động các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, quỹ vì phụ nữ nghèo để giúp hội viên…

Nhờ đó, đến nay Hội LHPN Đạ Tẻh đã xây dựng các mô hình từ các chi hội, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ bằng nhiều nghề như dệt len (xã Đạ Kho), đan lát (xã An Nhơn), làm bánh lọc Huế (xã Đạ Lây), may vá (xã Triệu Hải)...

Theo chị Ka Thị Hương, đây là những nghề phụ phù hợp với tính chất mùa vụ của hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, chị em hội viên phụ nữ có việc làm, kiếm thêm thu nhập trong thời gian nông nhàn.

“Công việc nhẹ nhàng lại được làm tại nhà nên cũng đỡ cảnh mưa nắng như những ngày mùa vụ. Cũng nhờ đây mà mình có thời gian ở nhà lo cho con để chồng yên tâm đi làm xa. Thu nhập không quá cao nhưng ở nông thôn mà hầu như ngày nào cũng có việc để làm như thế này thì cũng coi như đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống”, chị Nguyễn Thị Thúy (Thôn 1B) chia sẻ. Cũng như chị Thúy, hơn 20 thành viên của Tổ phụ nữ may gia công xã Triệu Hải có thu nhập trung bình 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Tổ trưởng Tổ phụ nữ may gia công xã Triệu Hải cho biết, hơn 1 năm nay, tổ may của chị duy trì hoạt động đều đặn, số thành viên ngày một tăng lên do nhu cầu việc làm của chị em trong xã. Tổ hiện có 23 thành viên, phân ra thành nhiều nhóm nhỏ, hoặc chị em tự nhận hàng về nhà may, ráp.

“Thấy các chị em có nhu cầu học nhiều, tới xin làm nên mình thành lập tổ may. Công việc đơn giản, mỗi người một công đoạn. Ai không biết may, không quen với máy móc thì mất khoảng vài ngày để học và sử dụng thành thạo. Các chị em chủ yếu ở nhà làm vườn, nay tranh thủ làm thêm nghề này để có thu nhập cũng như thời gian chăm sóc các con”, chị Hoàng Oanh chia sẻ.

Giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

Theo thống kê năm 2019, Hội LHPN huyện Đạ Tẻh đã hỗ trợ 14 mô hình sinh kế. Các cơ sở Hội đã giúp được 76.500.000đ không lấy lãi, 364 công lao động và 7.500 kg lương thực, tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn.

Các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được Hội quan tâm, chú trọng. Trong năm 2019, Hội đã thành lập mới 2 tổ may gia công, giải quyết việc làm cho 128 lao động nữ; duy trì 3 cơ sở mây tre đan và 1 tổ dệt len. Hội tiếp tục duy trì 110 tổ phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 3 tỷ đồng, có gần 5.900 lượt hội viên tham gia; 57 tổ hùn vốn giúp nhau khởi nghiệp với số tiền hơn 5,7 tỉ đồng; từ mô hình hùn vốn, Hội đã giúp cho 887 lượt chị phát triển kinh tế gia đình.

Hội cũng phối hợp mở 1 lớp dạy nghề cho phụ nữ nông thôn, giới thiệu giải quyết việc làm cho 128 chị; vận động hội viên tham gia 30 lớp chuyển giao KHKT về nuôi tằm, nuôi gà, chuyển đổi cây trồng; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chuyển đổi mùa vụ, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cây trồng theo kế hoạch của UBND huyện.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ PN khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025” (ĐA 939), Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án khởi nghiệp năm 2019. Tổ chức triển khai cho hội viên tham gia ngày phụ nữ khởi nghiệp do tỉnh tổ chức với 18 ý tưởng khởi nghiệp, Huyện hội đã tổ chức sơ khảo và chọn 7 ý tưởng tham gia cấp tỉnh, 1 ý tưởng tham gia Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ 3 với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức...

Theo chị Ka Thị Hương, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, và các nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho chị em phụ nữ trong lúc nông nhàn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo có hiệu quả, mô hình về tạo việc làm cho phụ nữ sau học nghề, mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tê,́... nhằm tạo việc làm, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững.

HỒNG THẮM