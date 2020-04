Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện trong dịp lễ

(LĐ online) - Nhằm bảo vệ an toàn các công trình điện, bảo vệ tài sản Nhà nước, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn nhân kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, trong thời gian trước, trong và sau lễ, Truyền tải điện Lâm Đồng phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện 220 kV- 500 kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kiểm tra Trạm biến áp 500 kV Di Linh. Ảnh: Tiến Dũng

Trong đợt công tác phối hợp, Công an Lâm Đồng đã triển khai công tác bảo vệ nhân kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 đến Công an các huyện, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ đường dây 500 kV trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp, tháo gỡ các trang thiết bị của lưới điện; chú trọng công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu và chấp hành theo đúng các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp như: Không sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố lưới điện; không đốt rẫy, thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp, thu gom tấm bạt phơi nông sản, tấm nilon che phủ cây trồng sau thu hoạch có khả năng cuốn bay khi có gió lốc gây sự cố lưới điện; kiểm tra, chằng néo dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp để Nhân dân hiểu và chấp hành theo đúng, qua đó xây dựng mối quan hệ, tạo sự đồng thuận với người dân trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải.

Sự phối hợp, gắn kết giữa Truyền tải điện Lâm Đồng với Công an tỉnh, Công an các huyện trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện; tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trong phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải đã và đang đạt được những hiệu quả rõ ràng, có tác động tích cực đến công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải trên địa bàn, là tiền đề quan trọng trong thực hiện sứ mệnh đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các yêu cầu hoạt động kinh tế chính trị xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ tài sản Quốc gia.

NGUYỄN NGHĨA - TIẾN DŨNG