Điểm sáng trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gung Ré (Di Linh) là một trong những xã nghèo của tỉnh có Quốc lộ 28 đi qua kéo dài khoảng 25 km, có nhiều ngã ba, ngã tư nối các tuyến đường liên thôn, liên xã khá nhiều phức tạp, thường xuyên có các đối tượng từ nơi khác đến lợi dụng sơ hở để hoạt động tội phạm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Với đặc điểm tình hình đó, thời gian qua, xã luôn nỗ lực xây dựng và triển khai hiệu quả những kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng xã ngày càng phát triển về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.

Người dân tu sửa đường giao thông nông thôn. Ảnh: NDong Brừm

Với đặc điểm địa bàn rộng, Gung Ré có phía Đông giáp xã Bảo Thuận, phía Tây giáp xã Liên Đầm, phía Nam giáp xã Gia Bắc và Sơn Điền, phía Bắc giáp thị trấn Di Linh. Dân số sống rải rác, không tập trung trải dài trên trục QL 28. Xã có 1.628 hộ, 7.529 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 42% dân số trong toàn xã, chủ yếu là dân tộc K’Ho, Nộp. Trình độ dân trí không đồng đều, dân cư sống chủ yếu bằng nghề nông nên kinh tế còn chậm phát triển.

Quán triệt quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; đồng thời, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn xã vùng sâu, Ban Chỉ đạo 138 xã Gung Ré hàng năm luôn ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ đầu năm. Ban chỉ đạo xác định, công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả công tác dân vận và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên tịch chương trình phối hợp hành động, tổ chức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn và trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt và các tổ tự quản của quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở thôn; tổ chức tuyên truyền, khen thưởng, thi đua về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tập trung thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào cách mạng khác của địa phương như cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xóa đói giảm nghèo… Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Trong phong trào này, lực lượng công an xã đóng vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích triển khai, theo dõi và hướng dẫn thực hiện đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của công an cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Thông tư số 23 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”; Chỉ thị 03 của Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Song song đó, tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, cơ quan, trường học trên địa bàn xã. Theo số liệu thống kê của lực lượng công an xã, qua công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2019, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 10 nguồn tin tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xã cũng thông qua hệ thống đài phát thanh xã, hàng tuần, hàng tháng phát sóng tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giới thiệu, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm; tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm… nhằm nâng cao cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trong xã để cùng tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, Nhân dân trong xã đã giao nộp 5 khẩu súng độ chế; 18 vũ khí thô sơ.

Xã cũng đặc biệt quan tâm, tranh thủ vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; thường xuyên thăm hỏi, vận động những người có uy tín tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, vận động được 10 chức sắc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giải quyết khiếu kiện liên quan đến đất đai, mâu thuẫn trong Nhân dân. Tại xã, đã xây dựng mới được có 5 mô hình và triển khai nhân rộng được 2 mô hình phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã Gung Ré hiện có 15 tổ tự quản, 6 tổ an ninh nhân dân và 6 tổ dân phòng.

Với những kết quả đạt được, cán bộ và Nhân dân xã Gung Ré đã được cấp trên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt được đánh giá cao trong việc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với việc xây dựng các mô hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

NGUYỄN NGHĨA