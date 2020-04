Khu dân cư kiểu mẫu ở xã vùng sâu

Được chọn triển khai xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, Thôn 4 - xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) đã trở thành điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống người dân xã Đạ Sar ngày càng được nâng lên.

Phát triển kinh tế

Từ sự giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Đạ Sar Cil Mac, chúng tôi vào Thôn 4 trên con đường nhựa trải dài sạch đẹp. Hơn 3 km trục đường chính và liên thôn đều được cứng hóa từ vài năm trở lại đây, do đó, tạo điều kiện cho người dân nơi đây phát triển kinh tế. Ông Cil Mac cho hay: Với lợi thế đất đai, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, người dân Thôn 4 đã chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, cây dược liệu atiso, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Hiện nay, toàn thôn có 196 hộ với 846 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 90%. Các chương trình đầu tư của Nhà nước cho thôn được phát huy tốt, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của thôn tiếp tục phát triển, hàng năm hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Đảng ủy đề ra.

Hiện trên địa bàn Thôn 4 có 2 tổ hợp tác (THT) được thành lập và đi vào hoạt động, gồm THT sản xuất cà phê và THT sản xuất rau, hoa, cây dược liệu atiso. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn hàng năm giảm (Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,01%, hộ cận nghèo 7,1%). Trên địa bàn thôn không còn nhà tạm, dột nát, hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định là 80,9%, có nhiều gia đình xây dựng nhà ở rộng rãi, khang trang, sạch đẹp.

“Trong những năm qua, Thôn 4 luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, vận động Nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động do xã phát động. Bà con nhân dân trong thôn luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận, phát huy tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư; chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau...”, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đạ Sar Cil Mac cho biết.

Nâng cao đời sống người dân

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận Thôn 4 Liêng Jrang Di Gân, những năm gần đây, đời sống người dân trong thôn luôn ổn định và ngày càng được nâng lên nhờ thực hiện tốt các phong trào quần chúng do Mặt trận và các đoàn thể phát động, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư. Tiêu biểu là tổ chức mạnh mẽ và rộng khắp phong trào “ông bà mẫu mực, cha mẹ nêu gương, con cháu hiếu thảo” đến từng hộ gia đình thông qua việc triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa hàng năm. Kết quả đã góp phần làm ổn định, tạo nên sự an toàn xã hội trong khu dân cư và trở thành phong trào nòng cốt thúc đẩy các phong trào thi đua khác do Mặt trận phối hợp với chính quyền các cấp phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Khuyến học khuyến tài”, “5 không, 3 sạch”...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia. Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với công an viên thôn vận động hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, thực hiện phòng, chống tội phạm cũng như các tệ nạn xã hội. Các hộ dân trong thôn được tuyên truyền, vận động giáo dục con em không vi phạm pháp luật; mọi người đều có trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm nên trong thôn 100% các hộ dân không có tệ nạn xã hội, không có hiện tượng bạo lực gia đình...

Thôn 4 có điểm vui chơi thể thao giải trí gồm 1 sân bòng chuyền và 1 sân bóng đá phục vụ nhu cầu giải trí của Nhân dân. Thôn đã thành lập 1 đội văn nghệ và 1 câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên. Người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Những ngày Chủ nhật xanh thường xuyên được tổ chức để người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. Do đó, suốt cả 1,5 km tuyến đường chính được trồng các loại cây xanh như mai anh đào, phượng tím, kim ngân hoa... và 1,5 km đường liên thôn được trồng hoa cẩm tú cầu, hoa mười giờ, ngọc thảo... Việc trồng hoa, trồng cây xanh được giao cho hộ gia đình chăm sóc và quản lý, góp phần làm xanh - sạch - đẹp cảnh quan khu dân cư kiểu mẫu này.

VIỆT HÙNG