May khẩu trang vải tặng miễn phí - lan tỏa tinh thần chống dịch

Gần 3.000 khẩu trang vải được Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương miệt mài may vá trong hơn 1 tuần qua để tặng miễn phí cho cán bộ y tế và người dân của địa phương.

Nhiều nhà may hỗ trợ máy móc cắt khuôn vải khẩu trang, giúp công việc may khẩu trang vải được nhanh hơn.

Chị Phan Thị Hoài Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đơn Dương cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhưng khẩu trang lại khan hiếm và có giá thành đắt, Hội đã phát động cho các chi hội phụ nữ tại 10 xã, thị trấn đồng lòng may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân. Từ khi phát động, các chị em phụ nữ đều nhiệt tình hưởng ứng.

Là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tu Tra, chị Phong Lan hầu như ngày nào cũng có mặt tại trụ sở của Hội Phụ nữ huyện để góp sức cùng mọi người may khẩu trang. Chị chia sẻ: Dù mệt nhưng rất vui, việc may khẩu trang vải tặng cho mọi người là việc làm rất ý nghĩa trong mùa dịch này. Trước đó, Hội Phụ nữ xã Tu Tra cũng đã nhận vải về may và chỉ trong gần 1 tuần các chị đã may được 500 chiếc khẩu trang, ai cũng mong có thêm nhiều khẩu trang phát cho mọi người.

Ước tính có hàng trăm chị em phụ nữ từ khắp các xã, thị trấn của huyện Đơn Dương đã nhận vải về may, ai có công góp công, ai có sức góp sức, những lúc rảnh rỗi chị em phụ nữ lại lấy vải ra may khẩu trang, ai nấy cũng đều đồng lòng chung tay chống dịch.

Bà Lê Thị Huyền, người dân thị trấn Thạnh Mỹ chia sẻ, mỗi khi rảnh rỗi bà lại mang vải ra may khẩu trang. Trong 2 ngày qua, mỗi ngày bà bỏ ra từ 1 đến 2 tiếng đã có thêm 50 chiếc để đóng góp cho Hội.

Chỉ hơn 1 tuần sau ngày phát động, gần 3.000 chiếc khẩu trang vải hoàn thành, được các chị em phụ nữ tập kết lại một chỗ để giặt, ngâm nước muối sát khuẩn đảm bảo vệ sinh, ủi khô rồi đóng gói cẩn thận trước khi phát cho mọi người.

Để tránh tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh, những chiếc khẩu trang vải này sẽ được Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương đưa về 3 điểm, đó là: về Trung tâm Y tế huyện để phân phát cho người dân; Đội y tế dự phòng trao khẩu trang cho những nhân viên y tế hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân và cuối cùng là chia cho các chi hội phụ nữ thuộc các xã, thị trấn để phân phát miễn phí cho người dân, đặc biệt là cho những người dân nghèo, khó khăn

Bên cạnh việc may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương cũng đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân về tình hình dịch COVID-19. Đặc biệt, đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, các chi hội phụ nữ cũng tích cực tuyên truyền mọi người không tụ tập đông người, dừng mọi hoạt động đi lễ để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc mang khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, thông thoáng nhà ở.

Trước đó, Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương cũng đã phối hợp với Đội Y tế dự phòng huyện tiến hành phun khử trùng 2 điểm tôn giáo: Nhà thờ Ka Đô và Giáo xứ Lạc Hòa; tổ chức 3 buổi tuyên truyền tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số như thôn M’răng (xã Lạc Lâm), tổ dân phố M’lọn thuộc thị trấn Thạnh Mỹ và 5 thôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ka Đô; Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần chống dịch đến mọi người.

NHẬT QUỲNH