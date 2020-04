Trao 150 suất quà cho gia đình khó khăn và người bán vé số

(LĐ online) - Ngày 14/4, Công an Phường 11, TP Đà Lạt phối hợp với Công ty TNHH Thiên Tự Phước trao 150 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người bán vé số dạo trên địa bàn.

Trao quà cho người bán vé số dạo và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 2 thùng mì và 1 chai nước mắm (trị giá mỗi suất là 400 ngàn đồng) đã được các cán bộ, chiến sỹ Công an Phường 11, Đà Lạt và đại diện doanh nghiệp tài trợ trao cho 150 người dân trên địa bàn. Được nhận quà đợt này là những người bán vé số dạo bị mất thu nhập do vé số tạm ngừng phát hành từ ngày1/4 để phòng chống dịch và những hộ khó khăn, hộ cận nghèo trên địa bàn bị ảnh hưởng trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch Covid -19. Được biết, tổng kinh phí để trao quà đợt này là hơn 60 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ Công an Phường 11, Đà Lạt quyên góp ủng hộ và sự tài trợ của Công ty TNHH Thiên Tự Phước.

Dịp này, các cán bộ, chiến sỹ Công an Phường 11, Đà Lạt cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các kỹ năng, biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 và khai báo y tế theo quy định.

DUY NGUYỄN