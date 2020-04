Trên 14 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca

Xuất phát từ nhu cầu các cháu mầm non ra lớp ngày càng đông, trong khi đó cơ sở vật chất Trường Mầm non Sơn Ca thị trấn Thạnh Mỹ ngày càng chật hẹp và để đáp ứng được nhu cầu học tập cho trẻ em, cuối năm 2019, Phòng Giáo dục huyện Đơn Dương đã tiến hành khởi công xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca. Theo đó, trường được xây dựng trên diện tích 6.369 m2 với quy mô 1 trệt, 1 lầu, bao gồm 8 phòng học và bình quân mỗi phòng có diện tích sử dụng 115 m2. Ngoài ra còn có khu văn phòng, các phòng chức năng, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng y tế, nhà ăn và sân phơi, nhà bảo vệ, nhà để xe của giáo viên… Tổng kinh phí đầu tư trên 14 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp 12 tỷ đồng.

Được biết, đây là trường mầm non có quy mô nhất huyện Đơn Dương, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021.

NGỌC THANH