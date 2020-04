Trợ cấp tiền cho người lang thang cơ nhỡ, bán vé số

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng là người bán vé số và người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Đối với người bán vé số do mất việc vì ngưng hoạt động xổ số từ ngày 1/4 - 15/4 sẽ được Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng chi hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Các địa phương phối hợp với Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh lên danh sách đối tượng bán vé số trên địa bàn để công ty hỗ trợ ngay, đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót trường hợp nào.

Đối với các đối tượng lang thang cơ nhỡ, ngân sách các địa phương chi hỗ trợ mỗi người 50.000 đồng/ngày, trao một đợt từ ngày 1/4 - 15/4 là 750.000 đồng/người để giúp người lang thang cơ nhỡ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh rà soát đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội để chuẩn bị sắp tới triển khai gói an sinh xã hội từ ngân sách quốc gia theo chủ trương của Chính phủ. Theo đó, có 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 gồm: Người có công với Cách mạng đang hưởng trợ cấp, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, cận nghèo; người đang làm việc tại doanh nghiệp bị tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch; người sử dụng lao động; hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm bị tạm dừng kinh doanh; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm.

AN NHIÊN