Đà Lạt: Giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế cho phường, xã

Không đạt tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019 theo định mức tỉnh giao, nên trong năm nay Đà Lạt đã giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế cụ thể về cho các xã, phường của mình.

Người dân đang chờ đến lượt khám bệnh tại Trung tâm Y tế Đà Lạt

Thiếu 2%

Theo ngành chức năng Đà Lạt, chỉ tiêu tỉnh giao thành phố trong năm 2019 phải đạt tỷ lệ 87% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), nhưng thành phố này chỉ đạt được tỷ lệ 85%.

Cụ thể, năm 2019 có 192.597/ 226.578 người dân Đà Lạt có thẻ BHYT. Phải cần thêm chính xác 4.257 người nữa có thẻ BHYT mới đạt được con số 87%.

Nếu tính theo xã, phường, trong tổng số 16 xã, phường của Đà Lạt có những phường, xã đạt tỷ lệ dân cư có thẻ BHYT rất cao, chẳng hạn như Phường 1 đạt trên 131%, xã Xuân Trường đạt trên 93%, Phường 2 đạt gần 93%, Phường 10 đạt trên 91%.

Tuy nhiên, cũng có những xã, phường có tỷ lệ đạt dưới mức trung bình chung 85% của thành phố, nhất là các xã, phường vùng ven. Chẳng hạn Phường 7 đạt gần 79%, Phường 12 đạt 77,8%, còn Tà Nung chỉ đạt gần 68%.

Nếu tính theo nhóm thì có những nhóm “thuận lợi” và nhóm “không thuận lợi” trong việc sở hữu một tấm thẻ BHYT. Nhóm thuận lợi bao gồm nhóm những người do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí đóng BHYT (người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng...); nhóm những người do quỹ bảo hiểm xã hội đóng (hưu trí, người trên 80 tuổi trợ cấp, bảo hiểm thất nghiệp...). Do ngân sách hay do quỹ đóng nên tỷ lệ nhóm này luôn đạt 100%.

Trong khi đó có những nhóm “không thuận lợi”, chẳng hạn như nhóm người lao động trong các doanh nghiệp. Đây là những người theo qui định bắt buộc tham gia BHYT nhưng tỷ lệ tham gia còn thấp, do nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với người lao động.

Hay như trong nhóm những người được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần có nhóm đối tượng còn tham gia ít. Chẳng hạn như đối tượng những người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, được ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 40%, người dân đóng 30%, nhưng người tham gia tại Đà Lạt còn thấp do thành phố này mới triển khai việc rà soát, chưa kịp bình xét.

Nhóm sinh viên, học sinh cũng được Nhà nước hỗ trợ 30%, cá nhân đóng 70% nhưng tỷ lệ sinh viên tại Trường Đại học Đà Lạt dù được vận động tích cực nhưng tỷ lệ tham gia chỉ đạt mức 81,6% (6.127/7.500 sinh viên). Cùng đó, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình tại Đà Lạt tính đến cuối năm 2019 là 63.342 người, chỉ chiếm 27,9% dân số, vẫn còn thấp, chủ yếu là những người lớn tuổi có nhu cầu khám, chữa bệnh.

Giao chỉ tiêu cho phường, xã

Theo UBND thành phố Đà Lạt, thành phố đến nay đã có phối hợp khá hiệu quả giữa các cấp, các ngành, đưa lại sự chuyển biến tích cực trong triển khai chính sách BHYT trên địa bàn.

Cùng đó, các phường, xã trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội (BHXH) để thành lập hệ thống đại lý tại các thôn, khu phố nhằm mở rộng người tham gia. Toàn TP Đà Lạt hiện có 18 đại lý BHYT, BHXH; 31 điểm thu và 63 nhân viên thu của UBND các phường, xã, các đơn vị, đoàn thể. Ngoài ra, còn có 40 nhân viên đại lý thu BHYT, BHXH của Bưu điện Đà Lạt.

Tuy nhiên, như đánh giá của ngành chức năng, dù đã đẩy mạnh tuyên truyền nhưng BHYT vẫn chưa vươn đến được một số đối tượng cần vận động, thuyết phục. Nhiều đơn vị, phường, xã chưa thực sự chú trọng đến việc thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, chưa có giải pháp cụ thể từng nhóm đối tượng từ đầu năm để lên kế hoạch vận động. Cùng đó, theo ngành chức năng Đà Lạt, chất lượng khám, chữa bệnh tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn tồn tại những điểm hạn chế; thủ tục hành chính vẫn còn gây khó khăn cho người đi khám, chữa bệnh BHYT.

Chính vì vậy, ngay trong đầu năm nay, UBND thành phố Đà Lạt đã giao chỉ tiêu thực hiện BHYT cụ thể cho các phường, xã trên địa bàn, trong đó qui định rõ số người tham gia BHYT. Chỉ tiêu phấn đấu năm nay của Đà Lạt là vận động đạt mức 90% dân số tham gia BHYT, toàn thành phố sẽ có 204.031 người tham gia trong tổng số 226.578 người dân hiện có. Theo chỉ tiêu Đà Lạt giao, 12 phường và 2 xã của Đà Lạt đều phải đạt tỷ lệ 90%, riêng 2 xã còn lại là Xuân Thọ đạt mức 95% và xã Tà Nung đạt mức 85%.

Để đạt được tỷ lệ trên, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, các tổ chức, đoàn thể phải xác định thực hiện lộ trình bao phủ BHYT toàn dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội để cùng vào cuộc với thành phố.

Đà Lạt yêu cầu các phường, xã rà soát kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân của địa phương; thực hiện nghiêm tiêu chí phát triển BHYT gắn với xây dựng nông thôn mới. Các phường, xã cần kiểm tra, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình cho các đại lý thu từng tháng, quý và phải đánh giá được tỷ lệ bao phủ BHYT ở địa bàn quản lý.

Đà Lạt cũng tăng cường các biện pháp vận động, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, tập trung vào những người lao động trong các doanh nghiệp, những người tự đóng BHYT; đồng thời sẽ tiếp tục đề xuất ngân sách hỗ trợ mua BHYT cho những người “yếu thế” trong xã hội như cho người cao tuổi dưới 80 tuổi, người trong gia đình có mức sống trung bình...

Thành phố cho biết, trong năm sẽ củng cố nâng cao năng lực bộ máy thực hiện BHYT từ cấp thành phố đến cấp xã; tổ chức định kỳ kiểm tra hằng quí về việc phát triển BHYT; tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý BHYT đối với việc bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT; thực hiện các giải pháp tăng khả năng của người dân với chính sách BHYT; mở rộng đại lý thu và chấm dứt hoạt động với các địa lý không hiệu quả, phát triển thêm thành viên trong mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn việc vận động rộng rãi người dân tham gia BHYT.

