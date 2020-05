Lâm Đồng kịp thời ngăn chặn tình trạng trục lợi sổ BHXH

Theo quy định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) được cấp và giao cho người lao động (NLĐ) quản lý để kịp thời theo dõi quá trình tham gia BHXH - đây chính là cơ sở để cơ quan BHXH giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho NLĐ. Tuy nhiên, thời gian qua, tại Bình Dương đã xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cơ quan BHXH, lập các trang facebook nhằm thu gom, mua bán và trục lợi từ sổ BHXH của NLĐ gây xôn xao dư luận.

Rất kịp thời, ngày 8/4/2020, BHXH Việt Nam đã nhanh chóng gửi thông tin báo chí về việc cảnh báo tình trạng mạo danh tài khoản Facebook mang tên cơ quan BHXH để thu gom sổ BHXH của NLĐ nhằm trục lợi đợt dịch Covid-19 tới các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Theo đề nghị của BHXH Việt Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) đã thực hiện xử lý và gỡ bỏ toàn bộ trang Facebook mạo danh BHXH tỉnh Bình Dương và các trang Facebook tổ chức thu mua sổ BHXH khác. Ngày 13/4/2020, A05 đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương triệu tập 2 đối tượng Ngô Thị Thúy Kiều và chồng là Lê Quốc Việt (SN 1990, quê Bình Định), ngụ tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh để làm rõ hành vi mạo danh cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương, thu mua sổ BHXH để trục lợi bất chính.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2141 ngày 14/4/2020 về việc rà soát cảnh báo nhiều đối tượng thu mua, gom, mua bán sổ BHXH tại địa phương. BHXH tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 510/BHXH-CĐBHXH ngày 15/4/2020 chỉ đạo BHXH huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ ngăn chặn kịp thời tình trạng thu gom, mua bán sổ BHXH. Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần của NLĐ, phải kiểm soát các thông tin tại đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB), đối chiếu dữ liệu trên hệ thống đảm bảo các thông tin của người hưởng phải thống nhất; kiểm tra tính pháp lý của Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền.

Khi xem xét giải quyết phải kiểm tra, đối chiếu đảm bảo đủ điều kiện giải quyết hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội và Điều 4 Thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế. Khi trả kết quả giải quyết hưởng BHXH một lần phải kiểm tra, đối chiếu kỹ giấy tờ tùy thân của người nhận kết quả; đảm bảo trả hồ sơ, trả tiền đúng cho NLĐ hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Tiến hành rà soát, thẩm tra, thống kê những trường hợp một người được ủy quyền nhận BHXH một lần cho từ 2 người trở lên, kiểm soát để phát hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom, mua bán sổ BHXH.

Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH để nâng cao nhận thức của NLĐ về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; cảnh báo đến người dân, NLĐ để không bị lôi kéo xúi giục bán sổ BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với cơ quan chức năng.

Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng vừa có văn bản đề nghị BHXH tăng cường tuyên truyền về quyền lợi, các chính sách đối với NLĐ khi tham gia BHXH; siết chặt quy trình chi trả BHXH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các phòng, cơ quan có biện pháp ngăn chặn các hành vi mua bán sổ BHXH để trục lợi; chỉ đạo công an các huyện, thành phố điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

