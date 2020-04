Nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện khu vực

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng để tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho những năm tiếp theo và cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn với những mốc lịch sử trọng đại của tỉnh và đất nước.

Chính vì vậy, trách nhiệm của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống truyền tải điện 220 kV, 500 kV trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên càng phải đòi hỏi cao hơn, thường xuyên hơn.

Thực tế trong quá khứ đã chứng minh, việc phá hoại, trộm cắp, vi phạm hành lang an toàn lưới điện... có thể dẫn đến sự cố phân rã hệ thống truyền tải điện, mất điện trên diện rộng, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Điển hình đó là sự cố trên đường dây 500 kV Di Linh - Tân Định ngày 22/5/2013 do xe cần cẩu cây dầu trong khu vực hành lang an toàn khoảng cột 1.072 - 1.073 trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chạm vào đường dây 500 kV gây mất điện 22 tỉnh, thành phố phía Nam; sự cố đường dây 220 kV Bảo Lộc - Long Bình ngày 21/3/2014 do cháy ruộng mía của Nhà máy đường Biên Hòa, gây gián đoạn cung cấp điện. Hay sự cố đường dây 500 kV Di Linh - Tân Định ngày 5/4/2020 do người dân đốt các cành cây xà cừ khô sau thu hoạch làm cháy lan vào hành lang đường dây, gây gián đoạn cung cấp điện; sự cố đường dây 500 kV Cầu Bông - Phú Lâm ngày 6/4/2020 do cháy từ khu rừng tràm ngoài hành lang cạnh Khu Công nghiệp xuyên Á gây gián đoạn cung cấp điện...

Chính vì vậy, bám sát chủ đề năm 2020 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), cũng như những chỉ đạo của Hội đồng thành viên EVNNPT về các nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020, ngay từ đầu năm, bằng việc thường xuyên, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt về mọi mặt của lãnh đạo PTC3 trong công tác phối hợp giữa các đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải trực thuộc với chính quyền, công an và cơ quan chức năng tại các địa phương, công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện do PTC3 quản lý đã từng bước thu được những thành quả nhất định.

Theo số liệu báo cáo, đến tháng 4 năm nay, PTC3 đã thực hiện ký kết 199 hợp đồng bảo vệ các đường dây 500 kV năm 2020 với công an và chính quyền các địa phương, để bảo vệ 2.877 mục tiêu gồm cột và hành lang, trong đó lực lượng bảo vệ các đường dây 500 kV theo hợp đồng với các địa phương là 837 người; phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA04) thuộc công an Lâm Đồng và Công an các địa phương trong tỉnh thực hiện 36 lượt kiểm tra, triển khai thực hiện công tác bảo vệ phục vụ các ngày Tết Dương lịch năm 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5)...

Công ty Truyền tải điện Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra Trạm biến áp tại Di Linh (ảnh trái) và đường dây 500 kV (ảnh phải).

Bên cạnh đó, các giải pháp kỹ thuật, chuyên môn cũng được đẩy mạnh tăng cường, nhằm hạn chế tối đa nhất sự cố có thể xảy ra với hệ thống lưới điện, như: rà soát, phân loại và xử lý kiểm soát được 3.700/4.460 khoảng cột có nguy cơ gây ảnh hưởng khoảng cách an toàn trên các tuyến hành lang, đạt 83% so với kế hoạch; lắp đặt 24 camera trên các cột đường dây để theo dõi online, kịp thời xử lý chống cháy vùng nguyên liệu mía thuộc các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bình Thuận; đồng thời, kết hợp với phân công lực lượng phối hợp với nhà máy đường và người dân canh tác mía tại địa phương nhằm hạn chế tối đa khả năng gây cháy ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thành vệ sinh bằng phương pháp hotline tại 56 vị trí đường dây 500 kV, 112 vị trí đường dây 220 kV và 420 vị trí trong các trạm biến áp; tổ chức tổng hợp, khoanh vùng và cử cán bộ, công nhân viên túc trực, tuần tra, theo dõi và kịp thời nhắc nhở những cung đoạn đường dây thường xuyên xảy ra hiện tượng thả diều gần đường dây trong những ngày toàn xã hội cách ly do dịch COVID - 19. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phát tờ rơi đến trực tiếp các em thanh thiếu niên và bà con nhân dân, trong đó có sự phối hợp của chính quyền địa phương và công an, nhằm nâng cao ý thức trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, đặc biệt là khi chơi thả diều;...

Hệ thống truyền tải điện 220 kV, 500 kV trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên gồm 18 trạm biến áp, trong đó có 5 trạm biến áp 500 kV và 13 trạm biến áp 220 kV với tổng dung lượng các MBA là 10.223 MVA; 5.158 km đường dây, bao gồm 1.939 km đường dây 500 kV và 3.219 km đường dây 220 kV.

Việc hệ thống truyền tải điện 500 kV được đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là tiền đề tạo sự phối hợp, gắn kết giữa đơn vị quản lý vận hành với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện. Để đảm bảo sứ mệnh của ngành truyền tải trong thời gian tới, PTC3 đã triển khai chương trình phối hợp với công an và chính quyền các địa phương với các nội dung và kế hoạch hành động cụ thể, nhằm đảm bảo các mục tiêu chính đó là: Đảm bảo an ninh trật tự hệ thống truyền tải điện 500 kV trên địa bàn các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên; duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, công tác quản lý vận hành lưới điện, từ đó có những chỉ đạo kịp thời trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải. Duy trì thường xuyên và định kỳ công tác phối hợp kiểm tra các đơn vị cơ sở, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ đường dây 500 kV trong các sự kiện quan trọng để nắm tình hình, chấn chỉnh các thiếu sót, sơ hở trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ tại cơ sở và đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Thực hiện đa dạng kênh tuyên truyền, nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp được sâu rộng đến các tầng lớp dân cư, để Nhân dân hiểu và chấp hành theo đúng các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, qua đó xây dựng mối quan hệ, đồng thuận với người dân trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải. Đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn đường dây với các hoạt động khai quang chặt tỉa cây cao ngoài hành lang đường dây; thu gom đốt thực bì trong khu vực đường dây, nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy lan từ bên ngoài đường dây do cháy rừng, do người dân đốt nương rẫy sau thu hoạch mùa. Cuối cùng, tuân thủ kỷ luật vận hành hệ thống điện về công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, về mặt kỹ thuật trên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết của thiết bị để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hư hỏng cho lưới điện vận hành tối ưu nhất.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, cũng như thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT giai đoạn tới năm 2025 tầm nhìn tới năm 2040, đến nay đã có nhiều công trình lưới điện truyền tải đã được hoàn thành và đang được khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ, góp phần nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện, tăng cường truyền tải điện Bắc - Trung - Nam và chống quá tải cho nhiều khu vực. Do vậy, công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện là nhiệm vụ rất quan trọng; cần sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, các bộ, ngành; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý hệ thống truyền tải điện với các cấp chính quyền, công an, quân đội...trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia theo quy định của pháp luật.

Bằng những nỗ lực đã triển khai thực hiện, cùng với văn hóa tuân thủ - tận tâm - trách nhiệm, Công ty Truyền tải điện 3 tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao và sứ mệnh truyền tải điện trong việc đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đặc biệt là các ngày lễ lớn và sự kiện đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NGUYỄN NGHĨA - TIẾN DŨNG