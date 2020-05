(LĐ online) - Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 19/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện Đức Trọng đến trao quà tại nhà cho những hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, 50 suất quà, trị giá mỗi suất là 300 ngàn đồng gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, muối, đường, nhu yếu phẩm khác đã được trao tận tay cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ bán vé số, những người kém may mắn trong cuộc sống. Tổng trị giá cấp quà lần này là 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên do hội viên phụ nữ Công an huyện đóng góp và vận động nhà hảo tâm ủng hộ.

NHẬT MINH