Trao 80 phần quà cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, tại xã Đạ Tông, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đam Rông và các nhà hảo tâm đã tổ chức trao 80 phần quà cho 80 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Mỗi phần quà có trị giá gần 700 nghìn đồng, gồm 1 hộp sữa bột và 1 bao gạo 25 kg; trong đó sữa bột do Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, 2 tấn gạo do gia đình ông Cao Xuân Nhường và vợ chồng bà Đoàn Thị Hằng tài trợ (mỗi gia đình tài trợ 1 tấn).

Đây là việc làm rất có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc của các tổ chức chính trị - xã hội luôn hướng về cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trước những tác động của dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần giúp gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phần nào ổn định cuộc sống.

LÊ TUẤN