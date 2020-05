Trao tặng 1.000 kg gạo cho công nhân, người lao động Đạ Tẻh

(LĐ online) - Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh tổ chức đi thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thiết thực nhân Tháng Công nhân.

Những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 1.000 kg gạo cho 100 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang lao động, công tác tại các CĐCS: Trường Mầm non Phong Lan, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng, Công ty TNHH Tâm Hưng Phú, Công ty TNHH Công nghiệp Trân Nguyên; mỗi suất 10 kg.

Tháng Công nhân năm nay có chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã kịp thời sẻ chia, khích lệ công nhân hăng say lao động, nâng cao năng suất chất lượng, thực hiện vệ sinh an toàn lao động, mang lại thu nhập cao vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người lao động.

QUỲNH UYỂN