(LĐ online) - Trong ngày 11/6, Công an huyện Đam Rông phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại Tiểu khu 176 (Thôn 5, xã Liêng Srônh, Đam Rông).

Trong một ngày, Công an Đam Rông vận động thu hồi nhiều súng tự chế tại tiểu khu 176 thôn 5, xã Liêng Srônh

Tại buổi lễ phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, Công an huyện đã thu được 4 súng kíp và 3 nòng súng. Đến hết buổi chiều 11/6, Công an đã tuyên truyền thuyết phục đối tượng cá biệt thu thêm được 5 súng kíp. Tổng kết trong ngày hôm qua, Công an thu hồi được 9 súng tự chế (súng kíp) và 3 nòng súng (súng kíp).

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

