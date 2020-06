Đà Lạt ra mắt mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

(LĐ online) - Chiều 2/6, Công an và chính quyền xã Trạm Hành (Đà Lạt) đã tổ chức ra mắt mô hình “Thôn Trường Thọ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” và “Tuyến đường liên tổ thôn Phát Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra tai nạn”.

Đồng chí Hà Phước Ta - Bí thư Đảng ủy xã Trạm Hành trao quyết định cho các thành viên Ban điều hành mô hình “Tuyến đường liên tổ thôn Phát Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra tai nạn”

Đây là mô hình thứ 16/50 mô hình được Công an TP Đà Lạt chỉ đạo Công an địa bàn phường, xã tham mưu với Đảng ủy, UBND cùng cấp xây dựng mới để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mô hình “Tuyến đường liên tổ thôn Phát Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra tai nạn” năm 2020 có 3 người trong Ban điều hành và 4 thành viên; mô hình “Thôn Trường Thọ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” cũng có 7 người trong Ban điều hành và thành viên.

Bên cạnh việc ra mắt các mô hình, các thành viên trong Ban điều hành nhận nhiệm vụ triển khai làm lực lượng nòng cốt xây dựng thành công mô hình với kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2020 được thông qua tại buổi lễ ra mắt và ký cam kết thực hiện.

AN NHIÊN