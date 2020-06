Di dời khẩn cấp 3 hộ dân khỏi vùng sạt

(LĐ online) - Ngày 3/6, UBND Phường 4 (TP Đà Lạt) đã di dời khẩn cấp 3 hộ dân trong vùng sạt lở taluy tại đường Ngô Thì Sỹ đến nơi an toàn…

Hiện trường sạt lở taluy uy hiếm các công trình nhà ở đường Ngô Thì Sỹ và hẻm 27K Lê Hồng Phong

Vụ vụ sạt lở taluy trên xảy ra khoảng 20 giờ ngày 2/6, làm uy hiếp an toàn cho các công trình nhà số 38 đường Ngô Thì Sỹ và hai công trình nhà bên dưới thấp, gồm nhà số 27E, 27C đường hẻm 27K Lê Hồng Phong.

Theo người dân ở gần hiện trường, nguyên nhân gây ra sự cố sạt lở trên là do mưa lớn kéo dài trong chiều cùng ngày khiến một đoạn taluy cao khoảng 20m, dài 10m phía sau nhà số 38 đường Ngô Thì Sỹ, do ông Nguyễn Văn Tịch làm chủ bị trượt xuống bên dưới. Vụ sạt lở làm hàng chục mét khối đất bị trượt và cuốn theo 2 cây xanh đường kính gốc từ 30-40cm, cao 15-20m đổ ập vào nhà 27E, do bà Bùi Thị Thanh Hà quản lý… Rất may, thời điểm xảy ra sự cố trong nhà 27E có một cô gái đang ngồi trong phòng khách nhưng không bị thương, nhưng ngôi nhà thì bị sập một phần mái.

Chủ tịch UBND Phường 4 (TP Đà Lạt) Nguyễn Minh Thiện cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt về việc đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản cho người dân, UBND Phường 4 đã yêu cầu 3 hộ dân sống trong các công trình nhà số 27E, 27C và nhà số 38 di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Đồng thời, được sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, phường huy động lực lượng tại chỗ, gồm dân quân và cán bộ UBND phường khẩn trương khắc phục hậu quả, thu dọn hiện trường; thông đường; làm lại hệ thống thoát nước để tránh nguy cơ sạt lở.

Hiện, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các hộ dân liên quan trên đường Ngô Thì Sỹ sớm có biện pháp xử lý, gia cố taluy để tránh sạt lở gây ảnh hưởng cho các hộ phía dưới đường hẻm 27K Lê Hồng Phong.

THỤY TRANG