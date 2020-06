(LĐ online) - Từ ngày 01/6 đến ngày 01/12/2020, Công an huyện Đức Trọng triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” trên địa bàn huyện.

Theo đó, Công an huyện sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện tổ chức lễ phát động toàn dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố hoặc tổ chức đoàn đến trực tiếp từng nhà để vận động đổi gạo lấy vũ khí. Mức đổi cụ thể: Vũ khí thô sơ như dao lê, mã tấu, kiếm… đổi 05 kg gạo/món; vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại đổi 10 kg gạo/ món; súng tự chế các loại đổi 20 kg gạo/ món, súng quân dụng đổi 50 kg gạo/ món; bom, mìn do chiến tranh để lại đổi 100 kg gạo/ món.

Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và mỗi người dân đối với công tác phòng ngừa tội phạm lợi dụng phương tiện để gây án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, thông qua mô hình, nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội để kịp thời phát hiện, tố giác và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trong Nhân dân, bom mìn do chiến tranh để lại.

N.MINH