Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất từ ngày 9/12/2019. Sau hơn 6 tháng thực hiện đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Với dịch vụ công này, người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh (smartphone) kết nối Internet là có thể thực hiện cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất mà không cần phải ra khỏi nhà. Theo đó, người dân chỉ cần đăng ký tài khoản và thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong motion graphic “Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia” tại link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Cc7EpxOSYlo.

Ngoài dịch vụ công cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, BHXH Việt Nam đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai kết nối liên thông các dịch vụ công khác của Ngành lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

