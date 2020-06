Lâm Hà: Nhân rộng mô hình Camera an ninh

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Lâm Hà cho biết, huyện đang tích cực nhân rộng mô hình Camera an ninh trên địa bàn huyện. Hiện toàn huyện đã có 16/16 xã, thị trấn xây dựng mô hình Camera an ninh với hơn 300 mắt camera được bố trí trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các hộ gia đình tự trang bị hơn 1.000 camera để tự phòng, tự quản tài sản, cũng như cung cấp cho lực lượng công an hình ảnh phục vụ cho việc điều tra, xác minh, truy xét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

D.Q